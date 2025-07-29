Пограничная служба ФСБ отказала во въезде в Россию стороннику находящегося в розыске проповедника-исламиста Абдуллы Костекского. Информацию об этом RTVI обнаружил в материалах Мещанского суда Москвы, рассмотревшего на днях иск к спецслужбе от гражданина Таджикистана Шарифбека Хохлова. Костекский называл себя шариатским судьей «Имарата Кавказ»* и мог быть причастен к вербовке террористов для нападения на «Крокус Сити Холл».

Как следует из материалов суда, Хохлов пытался оспорить решение пограничной службы ФСБ, в январе 2025 года не пропустившей его в страну после прилета в аэропорт Домодедово. 31-летний мужчина не смог пройти зону пограничного контроля, «проколовшись» во время проверки. во время которой сотрудники ФСБ установили, что Хохлов является сторонником исламистского проповедника.

«В ходе фильтрационно-проверочных мероприятий в отношении Хохлова установлено, что он исповедует ислам радикальной формы, поддерживает взгляды и систематически слушает проповеди Абдуллаха Костекского, включенного в перечень террористов и экстремистов», — говорится в материалах суда.

Судья Юлия Коваль, рассматривавшая иск, согласилась с доводами спецслужбы о том, что данные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии оснований для угрозы национальной безопасности РФ. Поэтому действия сотрудников пограничной службы ФСБ были признаны абсолютно законными.

Из материалов суда также следует, что после отказа пропустить Хохлова через госграницу России, пограничники передали его авиакомпании «по акту, предусмотренному Конвенцией о международной гражданской авиации», для отправки по обратному маршруту.

Абдулла Костекский, настоящее имя Абдулла Магомедов, — проповедник родом из Дагестана, уроженец села Костек. В 90-х он обучался исламским наукам в Сирии, где и проникся идеями фундаментализма. В 2010-х годах стал одним из идеологов северокавказских джихадистов, и в какой-то момент даже объявил себя шариатским судьей «Имарата Кавказ»*. По данным издания «Ридус», покинув Россию, Костекский жил в Египте, а в последние годы перебрался в Турцию.

Россия объявила проповедника в розыск по линии Интерпола в связи с его экстремистской деятельностью. Он также включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2022 году Костекский был задержан в Турции по запросу России, однако так и не был выдан. Судя по тому, что его соцсети продолжают обновляться и появляются новые видео с его участием, проповедник находится на свободе.

После нападения на «Крокус Сити Холл» «Известия» писали, что Костекский может быть причастен к вербовке исполнителей теракта. Следствие установило, что двое из них незадолго до теракта выезжали в Турцию. Один из обвиняемых при этом лично рассказывал, что слушал в телеграме некоего «проповедника», а потом «помощник его» с ним связался и предложил убивать людей за деньги. Имя проповедника обвиняемый не назвал. Вместе с тем, источники «Известий» отмечали, что украинские спецслужбы плотно сотрудничают как раз с Абдуллой Костекским и еще одним исламистским проповедником, тоже проживающим в Турции, Абу Умаром Саситлинским.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Четверо террористов открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе зрительного зала и других помещениях, после чего устроили пожар и скрылись. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы получили 609 человек. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Непосредственными исполнителями теракта СК назвал граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Кроме того, еще несколько человек проходят по делу как соучастники.

В июне 2025 года следствие отчиталось о завершении расследования, дела в отношении 19 человек были направлены в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации, отмечали в СК, предварительное следствие продолжается. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отмечала, что организатором теракта следствие считает «спецслужбы недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». ТАСС со ссылкой на показания одного из четырех основных фигурантов дела уточнял, что заказчиком теракта является «государственная структура Украины», а организатором — «Вилаят Хорасан»*.

* организация признана террористической и запрещена в РФ