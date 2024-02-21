Мужчина, подозреваемый в минировании автомобиля в подмосковной Лобне 19 февраля, задержан и арестован, сообщает РИА Новости со ссылкой управление ФСБ по Москве и области.

По версии спецслужбы, подозреваемый — россиянин, уроженец Ярославля. «По заданию украинских спецслужб [он] должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов московского региона», — утверждает ФСБ.

ФСБ сообщила подробности минирования автомобиля в подмосковной Лобне

Подозреваемый заложил взрывное устройство под припаркованный автомобиль, бомбу обнаружили и обезвредили, сообщает спецслужба. Никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело о теракте и госизмене (ст. 205 и 275 УК России).

19 февраля телеграм-каналы сообщили о том, что в машине в Лобне обнаружили взрывное устройство и что рядом с автомобилем задержали мужчину. Были эвакуированы четыре дома.