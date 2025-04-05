Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», готов признаться еще в 11 убийствах, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Осужденный уже 17 лет отбывает пожизненное заключение в колонии.

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

Во ФСИН уточнили, что установили причастность Пичушкина к нераскрытым преступлениям ходе совместной работы с уголовным розыском МВД. Других подробностей ведомство не привело.

Александру Пичушкину 50 лет. В июне 2006 года его задержали по подозрению в убийстве женщины, работавшей с ним в одном магазине. Ее тело нашли в ручье, протекающем через Битцевский лесопарк. По официальным данным, следователи вышли на Пичушкина по номеру телефона, который женщина оставила своим родным перед тем, как пошла с осужденным на прогулку.

После задержания Пичушкин рассказал, что является «битцевским маньяком», и признался в совершении 61 убийства на территории Битцевского парка. В октябре 2007 года он был приговорен к пожизненному заключению за совершение 48 убийств и трех покушений на убийство. Совершал он их в 1992 году и в период с 2001 по 2006 годы. Сам подсудимый утверждал, что были учтены не все совершенные им убийства.

С 2008 года Пичушкин отбывает наказание в колонии особо режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.