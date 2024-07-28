Дипломатам ЕС предписано в целях экономии отказаться от поездок и вечеринок, а также отложить планы по ремонту резиденций. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам пятерых неназванных собеседников издания, Европейская служба внешних связей (ЕСВС), выполняющая функции МИД ЕС, после нарушения согласованных лимитов затрат вынуждена сократить расходы на 43 млн евро — это почти 5% от запланированного бюджета.

Как отметили источники, поручение сократить затраты связано с тем, что перерасход средств со стороны ЕСВС оказался рекордно высоким в абсолютном выражении.

Представитель ЕСВС заявил, что ведомство сократило «все расходы, которые только могло», и вдвое урезало бюджеты зарубежных представительств, несмотря на «пагубные последствия» такой меры.

Один из источников рассказал FT, что около 50 из 145 зарубежных представительств ЕС — в основном это посольства — имеют проблемы с обеспечением безопасности, однако денег на обновление замков, решеток на окнах или установку камер наблюдения у них нет.

Помимо того, некоторые резиденции непригодны для проживания, но не подлежат ремонту, из-за чего послам приходится платить за аренду жилья в других местах, пока их официальные резиденции пустуют.

На ЕСВС лягут, в частности, расходы на предстоящую встречу глав МИД Евросоюза, которую после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву решили провести не в Будапеште, а в Брюсселе, сообщил собеседник газеты. Одни только расходы на синхронный перевод на этом мероприятии превысят 70 тыс. евро.

По условиям семилетнего бюджетного плана Евросоюза все его ведомства должны удерживать ежегодное увеличение расходов, не связанных с зарплатой, в пределах 2%.

По словам собеседников FT, в следующем году финансовые трудности Европы усугубятся, что сделает невозможным сохранение дипломатического присутствия ЕС на нынешнем уровне в таких регионах как Африка и Латинская Америка.