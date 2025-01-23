Западные союзники Украины могли бы отправить на территорию страны от 40 до 50 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности на границе с Россией в рамках возможного режима прекращения огня. Такое мнение украинских чиновников приводит газета Financial Times (FT).

Бывший помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд оценил необходимое количество войск в 40 тысяч. По его мнению, соответствующего контингента могло бы быть достаточно, чтобы не стать «легкой мишенью» для российских войск, но и не требовать немедленного подкрепления в случае эскалации.

Экс-чиновник Североатлантического альянса полагает, что подобные силы могли бы быть сформированы в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами при поддержке стран Балтии и Северной Европы.

В то же время между Киевом и его европейскими союзниками ведутся переговоры об идее отправки миротворческих сил, пишет издание. Ожидается, что премьер-министр Британии Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят этот вопрос на неофициальной встрече 3 февраля.

При этом, как отмечает FT, поддержку идее размещения миротворцев пока однозначно выразили только страны Балтии, в то время как Польша и Германия высказались против.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, которое он озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, для обеспечения безопасности в случае окончания украинского конфликта потребуется привлечь не менее 200 иностранных тысяч солдат.