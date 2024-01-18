Серия атак и кампаний по дискредитации против украинских журналистов бросила тень на репутацию президента Украины Владимира Зеленского в том, что касается сферы защиты свободы СМИ. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание обратило внимание на заявление украинской организации «Медиарух», которая 17 января призвала президента страны «решительно осудить» давление на журналистов и «взять под контроль расследование», чтобы установить виновных. Как отмечает украинское издание «Зеркало недели», «Медиарух» объединяет журналистов ведущих украинских медиа и экспертов медийных организаций.

«Неизвестные агрессоры пытаются выставить украинских журналистов «врагами народа», российскими агентами, лицами, имеющими наркозависимость, и дискредитировать их профессиональную работу», — говорится в заявлении «Медиаруха» (цитата по «Зеркалу недели»).

FT пишет о случае, когда ранее на этой неделе украинский журналист Юрий Николов, расследовавший коррупцию при закупках в ВСУ, рассказал, что к нему домой «ломились какие-то чуваки».

«Кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. <…> Я даже не знаю, какому дегенерату пришла в голову такая идея по запугиванию журналиста. Год назад [занимавший тогда пост министра обороны Алексей] Резников просил СБУ открыть дело по подрыву обороноспособности за мою статью по коррупции на военных закупках. В конце концов Резникова уволили, а меня не посадили. Но, как я вижу, кто-то решил изменить этот расклад», — написал Николов в соцсети (цитата по украинскому изданию «Страна.ua»).

Фотографии участников нападения вскоре появились в провластных телеграм-каналах, что вызвало обвинения в том, что инцидент произошел с дозволения правоохранительных органов, замечает FT.

Руководитель украинской организации «Детектор медиа» Наталья Лихачева заявила изданию, что этот случай показал, как онлайн-атаки против журналистов теперь перешли в физический мир. По ее словам, провластные онлайн-голоса, называющие себя «информационной армией», действуют «самым подлым образом», «превращая всех критиков правительства в российских агентов, уклонистов, врагов президента и Украины».

Слежка за журналистами Bihus.Info

Financial Times также обратила внимание на предполагаемую «скоординированную кампанию по дискредитации» Bihus.info — проекта журналистов-расследователей, который занимается разоблачением коррупции в правительстве. По информации «Украинской правды», 16 января в сеть «слили видео», на котором сотрудники Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все сотрудники сдадут тесты на употребление наркотиков.

Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.

Служба безопасности Украины (СБУ) 17 января заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. «Прозрачную и беспрепятственную работу независимых и профессиональных СМИ» в СБУ назвали «важным условием развития Украины как демократического государства». Зеленский в тот же день заявил, что «любое давление на журналистов недопустимо».

Несмотря на это, критики украинского президента воспользовались возможностью выразить свою обеспокоенность, подчеркивает FT. К примеру, мэр Киева Виталий Кличко описал произошедшие инциденты как «притеснение независимых журналистов, которым не нравятся власти».

«То, что происходит сегодня, разрушает единство в государстве, уничтожает демократические принципы и наносит ущерб имиджу Украины», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин выразил мнение, что слежка за журналистами Bihus.info «определенно» была «давлением» и была «незаконной».