Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации долга размером $2,6 млрд, передает Financial Times (FT). Невыплата около $600 млн в конце мая грозит стране дефолтом, но в украинском Минфине заверили, что переговоры продолжаются.

Киеву необходимо выплатить почти $600 млн по ценным бумагам, привязанным к ВВП страны, к 31 мая. Если украинским властям не удастся вовремя прийти к соглашению о реструктуризации долга, то перед ними встанет вопрос об объявлении дефолта по этому платежу, пишет FT.

В Министерстве финансов Украины заявили, что «рассмотрят все доступные варианты» и продолжат обсуждение с держателями ценных бумаг. Среди них — американские хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group, сообщает Bloomberg. Переговоры по этому вопросу проходили с 15 по 23 апреля.

Срыв урегулирования ситуации может представлять «серьезный риск» для устойчивости текущей программы финансовой помощи Украине в размере $15,5 млрд и прошлогодней реструктуризации Киевом долга на сумму более $20 млрд, предупредили в Международном валютном фонде.

Властям Украины необходимо заключить сделку по ценным бумагам, чтобы в будущем не платить «многомиллиардные» суммы инвесторам, отмечает FT.

«Выплаты по ценным бумагам привязаны к годовому экономическому росту Украины, который может существенно восстановиться в случае прекращения огня с Россией», — подчеркивает газета.

Украина выпустила ценные бумаги с фиксированным доходом, привязанные к валовому внутреннему продукту страны, в рамках предыдущей реструктуризации украинского долга в 2015-м. Срок их погашения наступит в 2041 году.

«Облигации, привязанные к ВВП, были выпущены для мира, которого больше нет», — говорится в заявлении Минфина Украины (цитата по Bloomberg).