Во всех уголках планеты береговым зонам грозит исчезновение из-за прибрежной эрозии. Этот процесс связан с размытием береговой линии, когда земля смещается вдоль берега, сообщает Financial Times.

В публикации говорится, что от Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии или замедлить их сокращение в ближайшие годы.

По словам экспертов, эрозия отчасти объясняется естественными причинами.

«Но этому также способствуют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников тревожными темпами», — пишет газета.

В публикации говорится что с 2020 года в городе Родант в Северной Каролине из-за вымывания в океан обрушились 11 домов. Там каждый год уходит от 3 до 4,5 м пляжа, а восстановление побережья обойдется в $40 млн.

В Барселоне ежегодно уходит 30 тысяч кубометров песка, что равно 12 олимпийским бассейнам. В этом регионе ситуацию ухудшают бури

Эксперты также добавили, что процесс эрозии усугубляется из-за строительства вдоль линии моря. По их словам, несмотря на все принятые меры, некоторые пляжи могут «окончательно исчезнуть».

FT отмечает, около 10% населения Земли проживает на расстоянии не более 5 км от побережья и дальнейшее разрушение пляжей может повлечь серьезные последствия.

Reuters со ссылкой на данные Австралийского института морских наук (AIMS) ранее писал, что Большой Барьерный риф у побережья Австралии переживает рекордное сокращение кораллового покрова. Ученые обнаружили массовое обесцвечивание кораллов из-за повышения температуры воды и нарушений симбиоза с водорослями.

Кроме того, под угрозой исчезновения находится крупнейшая в мире коралловая система у побережья Квинсленда из-за участившихся случаев обесцвечивания.

В марте Nature Sustainability опубликовал исследование, согласно которому выбросы парниковых газов к концу века сделают непригодными околоземные орбиты для более, чем половины спутников.

Прогноз ученых сделан до 2100 года, однако, по их данным, определенные диапазоны орбиты оказались уже переполненными в наши дни, отчасти — благодаря группировкам спутников, таких, как Starlink компании SpaceX, состоящей из тысяч небольших аппаратов интернет-связи.