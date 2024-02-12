В Европе более 70 лет существует клуб влиятельных банкиров, который дважды в год проводит встречи в роскошных отелях и дворцах для обсуждения «деликатных вопросов». Содержание встреч и состав участников не афишируются, а гостями выступают президенты, премьер-министры и королевские особы, пишет The Financial Times (FT).

В октябре 2023 года более 40 самых влиятельных банкиров Европы провели трехдневную встречу в роскошном отеле Dolder Grand в Цюрихе, пишет издание. На мероприятии присутствовали министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Саттер и управляющий центральным банком страны Томас Йордан. Встречу, информация о которой не разглашалась, организовала «весьма влиятельная организация», о существовании которой мало что известно за пределами узкого круга ее членов, ― Международным институтом банковских исследований (Institut International d’Etudes Bancaires, IIEB).

FT называет эту организацию «самым эксклюзивным и секретным клубом» европейских финансистов, где руководители банков общаются с президентами, премьер-министрами, членами королевских семей и главами центральных банков разных стран.

«Это не похоже на Давос, где любой может купить себе членство. Это действительно эксклюзив», ― рассказал газете один из давних членов клуба.

IIEB был основан в 1950 году главами организаций Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique и Amsterdamsche Bank, чтобы регулярно обсуждать на высшем уровне развития событий в банковском секторе, а также экономику и денежную систему.

На протяжении 73 лет главы крупнейших банков Европы дважды в год собирались в роскошных отелях и королевских дворцах для обсуждения «деликатных вопросов», пишет FT.

У клуба нет своего сайта, состав участников, повестки совещаний и протоколы заседаний не публикуются. Участникам встреч не рекомендуется делиться подробностями обсуждений, рассказали источники газеты. Несмотря на важность обсуждаемых тем, деятельность IIEB практически не освещалась в СМИ за 70 лет, отмечает газета.

По данным издания, IIEB представляет собой не только площадку для обмена идеями между наиболее влиятельными финансистами Европы, но и элитный светский клуб, для участников которого устраивают торжественные ужины, частные экскурсии по достопримечательностям и походы по дорогим магазинам.

В 2000 и 2009 годах участников IIEB принимал британский принц Эндрю, в 2013 году на заседании, которое проходило в Петербурге, выступил тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев, утверждает FT. По данным газеты, на встречах в разные годы также присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (когда он занимал пост премьера) и президент Италии Серджо Маттарелла.

IIEB создавалась для укрепления связей между банками во времена геополитической напряженности и вызовов финансовой стабильности по всей Европе, но его тайные пышные мероприятия критикуют за непрозрачность и расточительство.

В 2010 году председатель правления шведского банка Handelsbanken Пер Боман покинул клуб в знак протеста против его недостаточной прозрачности и больших затрат на проведение собрания в разгар долгового кризиса в еврозоне.

«Мы были не против провести встречу в Стокгольме для обсуждения банковских вопросов. Но обстоятельства встречи — она проводилась тайно и включала экстравагантную программу для жен и мужей — заставили нас почувствовать, что это максимально далеко от культуры Handelsbanken», ― объяснил Боман.

Та встреча IIEB в 2010 году проходила в пятизвездочном отеле Grand Hôtel, а программа для супругов включала ужин в оперном театре, и поход по магазинам.