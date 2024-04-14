Сербия и Франция «более чем на 90%» согласовали детали сделки о приобретении 12 истребителей Rafale, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Минобороны Сербии. По его словам, Белград отказался от сделки с Россией из-за конфликта на Украине и связанных с ним международных санкций.

Сербия планирует купить у Франции 12 истребителей Rafale за €3 млрд для сербских ВВС. Сделка согласована более чем на 90%, контракт планируют подписать в ближайшие пару месяцев, пишет FT.

Сербские власти выбирали, покупать самолеты у Франции или России, еще в 2021 году, до начала боевых действий на Украине, напомнил источник издания в Минобороны Сербии. По его словам, события после 24 февраля 2022 способствовали пересмотру позиции Сербии о стране-партнере по этой сделке.

Собеседник FT заявил, что раньше в Сербии полагались на советские разработки, и сейчас возникли проблемы с техническим обслуживанием самолетов. Срок службы истребителей МиГ-29, купленных у России, истекает в 2030-х годах.

По словам источника издания, импорт новых деталей из России невозможен из-за санкций. Сербский президент Александр Вучич еще в феврале 2023 года заявил, что стране придется отказаться от закупок российских истребителей.

FT пишет, что покупка истребителей у Франции станет не только крупнейшей оружейной сделкой Сербии, но и символом ее солидарности с западной политикой в отношении России. Газета напоминает, что отказ Вучича присоединиться к международным санкциям против России вызвал недовольство на Западе, и в конечном итоге Сербия вынуждена была согласиться поставлять Украине оружие и боеприпасы.

В феврале 2023 года Вучич допустил, что Белграду в скором времени придется присоединиться к антироссийским санкциям. В Кремле на это ответили, что «прекрасно понимают, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада».

Президент Сербии во время визита в Париж 8 и 9 апреля 2024 года заявил, что сотрудничество с Францией крайне важно для обеспечения обороноспособности его страны. По словам Вучича, он обсудил с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню совместную работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и возможность закупки «самого современного оружия и средств обороны».

Собеседник FT отметил, что покупка французских истребителей — не единственный пункт программы сотрудничества оборонных ведомств двух стран. По его словам, Белград обсуждает с Парижем приобретение французских радарных и ракетных систем, а также транспортных самолетов Airbus.