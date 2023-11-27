Сотни тысяч тонн кофе и какао на складах Евросоюза (ЕС) оказались под угрозой уничтожения из-за закона против вырубки лесов, который вступил в силу в июне 2023 года, пишет газета Financial Times (FT).

Закон, о котором идет речь, предусматривает запрет продажи на территории ЕС таких продуктов, произошедших из зон вырубки, как кофе, какао, пальмовое масло и каучук.

Как Межконтинентальная биржа (ICE), так и Международный торговый центр (ITC, совместное ведомство ООН и Всемирной торговой организации) предупредили, что кофе и какао, произведенные и хранящиеся в ЕС в течение переходного периода (до декабря 2024 года), могут быть признаны не соответствующими требованиям, из-за чего их придется либо продать за пределами ЕС, либо уничтожить.

Около 70% всего какао в мире поступает из Кот-д’Ивуара и Ганы, где широко распространены проблема вырубки лесов и детский труд. Крупнейшие мировые производители кофе — Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия, отмечает FT.

Как пишет издание, по данным ICE, летом на складах в Европе было 200 тыс. тонн какао и 150 тыс. тонн кофе.

На Межконтинентальной бирже предупредили, что путаница с товарами на складах грозит оказать негативное воздействие на торговлю и ответственное и эффективное управление рисками.

Это может привести к сбоям, затронув «всю цепочку поставок от фермера до потребителя», заявили в ICE, добавив, что необходимы четкие указания Брюсселя и властей стран-членов ЕС.