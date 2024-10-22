Турция тайно запретила экспорт в Россию товаров, связанных с американскими военными технологиями, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, это произошло после того, как Вашингтон предупредил Анкару о возможных «последствиях» таких поставок.

По утверждению собеседников FT, за последние недели Турция заблокировала экспорт более чем 40 категорий товаров американского происхождения, которые США и их союзники считают критически важными для России в конфликте с Украиной.

В перечень запрещенных для экспорта в Россию товаров вошли в том числе электронные компоненты, которые используются в ракетах и БПЛА, указывает FT. Речь идет, в частности, о процессорах и картах памяти. Также перечень включает станки и другое оборудование, используемое для производства оружия. Под ограничения попали и гражданские компоненты — например, микрочипы и системы дистанционного управления, которые, как утверждают США, используются при производстве оружия.

По словам одного из собеседников FT, о запрете таких товаров турецкие власти не объявили публично из-за «политической чувствительности».

Электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять партии товаров «военного назначения» в Россию, утверждает источник издания. Ранее Анкара заблокировала экспорт аналогичных товаров из стран Евросоюза, сообщили два других собеседника FT.

Экспорт товаров двойного назначения из Турции в Россию с начала военной операции на Украине вырос более чем в 12 раз, с $3 млн в феврале 2022 года до $38 млн в декабре того же года, пишет FT со ссылкой на официальную статистику турецкого правительства. По данным на август 2024 года, этот показатель составил около $4,1 млн.

FT предполагает, что сокращение объемов турецкого экспорта товаров двойного назначения в Россию может быть связано с удлинением цепочки посредников, в число которых добавились Казахстан и Азербайджан. Новые торговые ограничения Анкары на экспорт в эти страны не влияют, отмечает издание.

Чтобы оказать давление на Анкару, администрация президента США Джо Байдена отправляла в Турцию высокопоставленных чиновников, пишет FT. По информации издания, американская сторона настаивала на принятии мер по ограничению экспорта товаров двойного назначения в Россию и введении санкций против турецких компаний, выступающих посредниками в таких поставках.

В августе 2024 года помощник главы Минторга США Мэттью Аксельрод предупредил турецких чиновников, что Анкаре грозят последствия, если она не предпримет шагов по прекращению торговых отношений с Россией в сфере товаров «военного назначения».