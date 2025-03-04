Франция предложила использовать замороженные российские активы для гарантии безопасности Украины, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

Такое предложение оценивается как способ принудить Россию соблюдать любое соглашение и обеспечить Украине гарантии безопасности. По данным FT, идея получила поддержку других европейских стран, хотя до полного согласия еще далеко.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что он рассмотрит возможность поддержать предложение», — сообщил источник газеты.

Другой собеседник издания отметил, что все больше стран готовы использовать замороженные российские активы как рычаг давления.

В странах «Большой семерки» (G7) и Евросоюза заморожены российские активы на сумму около €300 млрд. Сумма замороженных в ЕС активов Центрального банка России превышает €200 млрд. Крупнейшим их держателем является центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии — у него хранится около €191 млрд. Второе место занимает Франция (€19 млрд). Остальные страны заморозили куда меньшие суммы, например, Германия — всего €210 млн. Объем российских активов, заблокированных в США, оценивается приблизительно в $5 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что Москва видит все больше заявлений со стороны западных стран о передаче доходов от замороженных российских активов Киеву. По его словам, попытки сделать это будут иметь серьезные последствия.