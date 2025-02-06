Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые попали под санкции ЕС и Великобритании, продали доли в Альфа-банке и «Альфастраховании» своему партнеру Андрею Косогову, пишет Financial Times.

Газета уточнила, что сделка была закрыта в прошлом году. Фридман и Авен владели в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании. Стоимость обеих компаний на момент заключения сделки оценивалась в $2,5 млрд.

FT пишет, что миллиардеры надеются, что продажа долей поможет им оспорить санкции Евросоюза.

С 1998 по 2005 год Косогову был первым заместителем председателя правления Альфа-банка и главой инвестиционного блока. В 2022 году он стал крупнейшим бенефициаром банка с долей 41% и выкупил доли Германа Хана и Алексея Кузьмичева в инвесткомпании LetterOne.

FT со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона отмечает, что Хан и Кузьмичев одолжили Косогову $7 млрд и договорились об опционе на обратный выкуп акций в течение 10 лет.

После этого Косогов договорился о сделке по покупке долей Фридмана и Авена в Альфа-банке через кипрскую холдинговую компанию ABH Financial Ltd.

«Однако получение необходимого для продажи одобрения регулирующих органов Кипра затянулось, что вызвало неоднократные публичные жалобы со стороны материнской компании Альфа-Банка, базирующейся в Люксембурге», — пишет издание.

Тем временем в России приняли закон, который позволяет государству переводить «экономически значимые» компании, находящиеся в западных юрисдикциях.В первоначальном списке таких компаний, опубликованном российским правительством в марте 2024 года, были шесть, первые три которых местные холдинговые компании, контролирующие Альфа-Банк, «Альфа-Страхование» и X5, группу супермаркетов, основанную Фридманом.

В мае того же года Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минфина о приостановлении корпоративных прав кипрских ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении Альфа-банка и «АльфаСтрахования». Фридман и Авен получили права на владение акциями или их продажу Косогову. Кипр одобрил сделку в июле 2024 года.

Фридман и Авен отказались от комментариев, Косогов не ответил на запрос FT.

ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена в феврале 2022 года. Ограничения предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Оба миллиардера имеют второе гражданство, помимо российского: Авен — латвийское, Фридман — израильское.

В журнале ЕС говорилось, что бизнесмены «участвовали в усилиях Кремля по отмене западных санкций». В документе также отмечалось, что Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина». Миллиардер был назван «влиятельным лицом из ближайшего окружения» российского президента. Авен значился в санкционном списке ЕС как «один из ближайших к Путину олигархов», который «пользовался своими связями в правительстве» России.