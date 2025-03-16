В этом году ЕС хочет отметить 50-летие дипломатических отношений с Пекином. По данным Financial Times (FT), Европе, вероятно, придется сделать это без главы китайского государства, поскольку тот предпочел делегировать своего премьер-министра.

По данным газеты, председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию дипломатических отношений между ЕС и Китаем. Пекин сообщил еврочиновникам, что вместо главы государства с председателями Европейского совета и Комиссии встретится премьер-министр Ли Цян, сообщает FT со ссылкой на два осведомленных источника.

Издание отмечает, что это стандартная ситуация, поскольку обычно премьер-министр Китая посещает саммит, если он проходит в Брюсселе, а президент принимает его в Пекине. Однако в этом году ситуация особенная: ЕС настаивал, чтобы Си лично принял участие в мероприятии, посвященном полувековому юбилею отношений между партнерами, сообщает Financial Times.

«В настоящее время ведутся неофициальные обсуждения как по определению даты саммита ЕС — Китай в этом году, так и по уровню представительства», — сообщил газете представитель ЕС. Китайские власти заявили, что не могут предоставить никакой информации по этому вопросу.

По данным FT, причиной отказа Си от визита могли стать дипломатические разногласия. Напряженность в отношениях между Брюсселем и Пекином возросла после начала российской военной операции на Украине, когда ЕС обвинил КНР в поддержке Москвы.

В 2024 году Евросоюз также ввел пошлины на импорт китайских электромобилей, вызвав протесты со стороны Китая, который, в свою очередь, поднял барьеры для выхода на свой рынок некоторых видов продукции из ЕС — например, таких как бренди.