Влиятельная католическая организация Opus Dei на протяжении десятилетий эксплуатировала труд девочек по всему миру под предлогом «обретения святости в повседневной жизни». К такому выводу по итогам журналистского расследования пришла Антония Канди из Financial Times (FT).

Ей удалось поговорить с 16 женщинами, которые в период с 1977 по 2020 годы по указанию Opus Dei бесплатно работали домашней прислугой в США, Европе, странах Латинской Америки и Африки. Все они — уроженки сельской местности из рабочих семей, которым предложили получить хорошее образование в обмен на «духовно полезный» труд.

Практикуемая в Opus Dei система жесткого психологического контроля фактически превращала девочек в рабынь, убеждена автор расследования. Участницы организации рассказали ей, что на тот момент, когда им наконец удалось освободиться от принудительного неоплачиваемого труда, они остались ни с чем: лишь некоторые получали минимальные социальные выплаты, а у большинства не было даже счетов в банке.

В пример Канди приводит историю Энн Мари Аллен, которая попала в систему Opus Dei 46 лет назад, в возрасте 15 лет, с подачи католического священника из церкви, куда ходила ее семья. Девочку-подростка принудили к бесплатной работе под видом курсов кейтеринга, на которые она должна была уехать в другой город, покинув родителей.

В статье FT говорится, что на 2024 год численность участников Opus Dei по всему миру достигла 95 тысяч человек, среди которых есть весьма влиятельные люди — например, управляющий Центробанка Кении Патрик Ньороге или экс-президент Эквадора Гильермо Лассо. В США организация руководит Католическим информационным центром, часовня которого якобы является «ближайшим храмом Белого дома». Судя по контактным данным на сайте организации, она представлена и в России.

Широкую известность Opus Dei получила благодаря детективному роману Дэна Брауна «Код да Винчи», который был резко раскритикован руководством самой организации за «манипуляцию событиями и фактами в попытке выдать их за действительность».

Канди поясняет, что основу Opus Dei составляют нумерарии — люди, давшие обет безбрачия, но работающие в светских организациях и компаниях на обычной «мирской» работе. Девочки, принуждаемые к рабскому труду, использовались в качестве бесплатной домашней прислуги для этих людей, говорится в расследовании.

Предполагалось, что работницы тоже должны хранить целомудрие и посвятить свою жизнь «физическому труду и домашним заботам», ежедневно посещая мессу. Им запрещены просмотр телевизора и другие развлечения, а перерывы между работой разрешены только на сон, еду и молитву. По оценке автора статьи FT, на сегодняшний день в Opus Dei около 4 тысяч таких помощниц.

Канди удалось связаться с 40 бывшими и действующими членами организации. Большинство из них подтвердили факты эксплуатации «помощниц». В самой Opus Dei признают, что «в некоторых странах могли иметь место некоторые из проявлений» принудительного неоплачиваемого труда. Однако организация утверждает, что это осталось в прошлом, и сейчас ситуация совершенно иная.

Отчасти это подтверждает и сама Канди: «помощницы», с которыми она встретилась в Великобритании, ведут аккаунты в Instagram*, имеют водительские права и водят автомобили, получают высшее образование и плату за свою работу по дому. Впрочем, подчеркнула журналистка, встречи и беседы с этими женщинами проходили в присутствии контролирующих их нумерариев. Что же касается других стран — например, в Латинской Америке, — там, по словам «помощниц», по линии Opus Dei до сих пор практикуется «кастовая система» с фактически рабским трудом.

* Деятельность Meta по распространению соцсети Instagram в России признана экстремистской и запрещена