Футболист сборной Эквадора и американского клуба Главной лиги футбола (MLS) «Цинциннати» Марко Ангуло скончался в возрасте 22 лет из-за травм, полученных в ДТП в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Эквадора в соцсети Х. По данным The Sun, смерть спортсмена констатировали 11 ноября.

«Марко был не только выдающимся игроком, но и отличным товарищем по команде. Мы присоединяемся к его семье, коллегам и близким, желаем им сил в это трудное время», — говорится в сообщении.

Дорожная авария произошла 7 октября в городе Кито. По информации The Sun, автомобиль спортсмена врезался в 50-тонную металлическую конструкцию, которая от удара сместилась на 5 метров. Ангуло оказался одним из трех выживших в ДТП.

Помимо спортсмена в автомобиле было еще четыре человека, двое из которых погибли на месте. В их числе оказались футболист эквадорского клуба «Индепендьенте» Роберто Кабесас и его друг. Остальных госпитализировали с тяжелыми травмами. Как отмечает РБК, за последние пару лет Ангуло уже дважды попадал в ДТП, в которых гибли люди.

В марте 2024 года Ангуло перешел из американского футбольного клуба «Цинциннати» в эквадорский «Кито». Также он выступал за эквадорский «Индепендьенте», в составе которого выиграл Кубок Судамерикана. За сборную Эквадора Ангуло успел отыграть в трех матчах.