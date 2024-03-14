Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры, сообщил портал NU. Амстердам требует экстрадиции футболиста на родину, где ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.

«Благодаря сотрудничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Нидерланды запросили экстрадицию этого человека», — говорится в сообщении прокуратуры королевства.

Арест спортсмена произвели на основании «красного уведомления», направленного Нидерландами. До этого Промес находился в международном розыске.

Суд Нидерландов в июне 2023 года приговорил Квинси Промеса к полутора годам заключения за ножевое ранение кузена, которое произошло в середине 2020 года. Позже, в феврале 2024 года, футболиста также признали виновным в контрабанде кокаина. За это ему назначили шесть лет тюремного заключения.

Как сообщал портал AD.nl, прокуратура Нидерландов, предъявила Промесу обвинение в соучастии в контрабанде наркотиков. По версии обвинения, инкриминируемые ему деяния спортсмен совершил еще в 2020 году.

29 февраля футболиста задержали в аэропорту ОАЭ, откуда он вместе с другими игроками «Спартака» планировал вылететь в Россию после командных сборов,писал РБК. Промесу запретили покидать страну до объявления дальнейших действий. Журналист Иван Карпов, который специализируется на новостях из мира футбола, писал, что в ОАЭ футболиста задержали якобы из-за оставления места ДТП.