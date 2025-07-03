Российским футболистам переплачивают — зарплаты спортсменов завышены как минимум на 50%, заявил в интервью «РБК Спорт» главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин. Он выступил за сокращение господдержки футбольных клубов, потому что после этого «рынок станет реальным».

«Стали больше платить в России»

По словам Карпина, последние три года футболистам, играющим в РПЛ, сложно поднять свою стоимость на европейском рынке, потому что россияне не участвуют в европейских соревнованиях.

«Да, у нас случились в последнее время два знаковых трансфера: Арсен Захарян и Матвей Сафонов. За последние три года, по-моему, два значимых трансфера», — напомнил главный тренер сборной.

За последние десять лет по-настоящему успешным можно назвать трансфер бывшего полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако». По словам Карпина, скепсис в Европе в отношении российских футболистов присутствует во многом из-за отсутствия хорошей истории переходов.

Но россиян в зарубежных чемпионатах стало меньше не только поэтому.

«Очень много факторов. Просто-напросто стали больше платить в России. И смысла уезжать за границу для футболиста не было. Какой смысл был уезжать, если тебе предлагали такую же зарплату, а то и меньше? Тебе надо было ехать в другую страну, изучать другой язык. Это все трудности, а тебе платят такие же деньги здесь», — объяснил Карпин.

В 1990-е, напомнил главный тренер сборной, в Европе футболистам платили больше, чем в России.

«Поэтому, сталкиваясь с трудностями, которые возникают у любого человека, переезжающего в другую страну, мы к ним адаптировались, потому что нам платили больше, чем в России», — пояснил он.

О зарплатах и господдержке футбола

Корреспондент РБК спросил у Карпина, почему клубы до сих пор зависят от госкомпаний и бюджета, но тренер подчеркнул, что «вопрос поставлен неверно».

«Клубы не зависят. Если убрать сейчас у каждого клуба или у тех, у кого она есть, господдержку (что подразумевается под господдержкой — это отдельный вопрос), клубы будут существовать, просто на другие средства. Возьмем, к примеру, европейский клуб, у которого бюджет €100 млн, из которых €80 млн — господдержка. Останется €20 млн. И, соответственно, на эти €20 млн клубу придется жить. Что произойдет? Разве клубы во всем мире не живут на €20 млн? В Финляндии клубы живут на €20 млн и даже на меньшие деньги», — пояснил он.

По словам Карпина, благодаря уменьшению господдержки «рынок станет реальным», при этом ни у кого не будет завышенных зарплат. Он добавил, что это может затронуть и его, и он совершенно не против.

«Поэтому и сказал, что зарплаты тренеров и игроков станут меньше, если будет реальный рынок. Не будет вздутия цен. Это не футболом придумано», — рассказал главный тренер сборной.

По его мнению, зарплаты футболистов в России завышены «на 50% минимум».

Мостовой: «Мы на эту тему уже лет 15 говорим»

Заявление Карпина прокомментировал для RTVI бывший футболист сборной России и «Бенфики» Александр Мостовой. Он рассказал, что тема раздутых зарплат не нова, она обсуждается уже 15 лет, и проблема не решается.

«Мы на эту тему уже лет 15 говорим, как только у нас началось искусственное раздувание этих зарплат. Мы давно уже говорим, когда люди нигде не играют, ничего не выигрывают, я имею в виду по европейским меркам, но в чемпионате России получают больше, чем те, кто выигрывает там [за рубежом] Лиги чемпионов, играют в сильных европейских чемпионатах и так далее. Об этом говорили много раз и те, кто играет за границей. Мы еще в свое время думали: ни хрена себе — играют в чемпионате России, а получают больше, чем те, кто играет в Англии, Испании или еще где-то [за рубежом]», — сказал Мостовой.

Футболист отметил, что вопрос не в том, на сколько переплачивают футболистам — на 50%, 40%, 30%. По его словам, дело в самом подходе к ситуации.

«Просто есть футболисты, которых, елки-палки, в Европе будут в запасе держать, и они будут получать там, как и все остальные. А у нас он будет нормально получать, а его имя даже никто не знает», — подытожил Мостовой.

Скандал за скандалом

В преддверии старта очередного сезона РПЛ скандал разгорелся вокруг столичного «Торпедо», сообщила «Лента.ру». Москвичи по итогам сезона напрямую квалифицировались в РПЛ, однако 21 июня акционера клуба Леонида Соболева и гендиректора Валерия Скородумова арестовали по подозрению в попытках дачи взятки одному из рефери за принятие решения в пользу «Торпедо».

«Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьезные враги. С этим надо будет считаться. А дальше уже многое будет зависеть от нас, от позиции команды, от РФС. Но враги серьезные. Я как адвокат не могу их публично называть», — высказался адвокат Соболева Александр Добровинский.

В руководстве Российского футбольного союза и РПЛ заявили о нетерпимости к подобным фактам и готовности принять меры. Какими они будут, пока неизвестно. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует через пару недель.

Второй скандал произошел из-за жеребьевки FONBET Кубка России. Клубы РПЛ распределили по группам без присутствия их представителей. Процесс также не транслировали в прямом эфире.

РФС опубликовал видеозапись уже по факту жеребьевки, недовольство этим выразило руководство «Ростова» и «Динамо». Представители клубов допустили, что процесс могли переснимать несколько раз.

В Российском футбольном союзе отметили, что процедуру провели в рамках регламента, который не обязывает проводить прямой эфир жеребьевки или приглашать на нее представителей команд.

«Это самое сложное межсезонье. Надеюсь, оно скоро закончится и начнется чемпионат, мы переключимся на футбол», — высказался глава РПЛ Александр Алаев.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал «абсурдом» предположения о возможных махинациях во время жеребьевке. Он напомнил, что в этом процессе участвует множество человек — представители РФС, звезды футбола, технические специалисты.

«Как вы себе это представляете? Вытащили шар, оказался не тот — положили обратно и тянем снова?», — задал вопрос Черчесов.

В группе А Пути РПЛ сыграют «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Торпедо», в группе В — «Краснодар», «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи», в группе С — «Спартак», «Ростов», «Динамо» из Махачкалы и «Пари НН», в группе D — ЦСКА, «Локомотив», «Акрон» и «Балтика». Матчи первого тура будут сыграны 29-31 июля.