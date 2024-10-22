Российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник умерли в одной из гостиниц Ташкента, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана. По данным ведомства, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

«В гостинице, расположенной в Мирабадском районе, скончались граждане Российской Федерации Максим Радченко, 1979 года рождения, и Паперная Инесса Викторовна, 1977 года рождения», — сообщил представитель генпрокуратуры Узбекистана.

Судебные медики пришли к выводу, что смерть наступила в результате «отравления неустановленной этиологии», добавили в ведомстве. В ванной комнате другого номера той же гостиницы нашли мертвым гражданина Узбекистана 1976 года рождения. Гостиницу закрыли на время следствия. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК Узбекистана. Максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.

Телеграм-канал Baza пишет, что Паперная приехала в Ташкент в отпуск. Там журналистка остановилась в отеле «Караман палас» вместе со своим спутником.

Вечером 20 октября Паперной пришла посылка, но на звонки персонала гостиницы она не отвечала, также не было реакции и на стук в дверь, пишет Baza. В связи с этим было принято решение вскрывать номер — в нем обнаружили тела журналистки и ее спутника.

RT со ссылкой на отца Радченко пишет, что Паперная и Радченко уехали в отпуск 11 октября. 20 октября пара должна была вернуться в Москву, но не выходила на связь. Отец журналистки связался с родными в Ташкенте, которые приехали в гостиницу, после чего сотрудники вскрыли номер Паперной и Радченко. По словам мужчины, их тела обнаружили в ванной.

По словам отца Паперной, в день смерти дочери и ее спутника сотрудники гостиницы проводили работы по очистке бассейна. Baza пишет, что, по предварительной версии, погибшие отравились газом, который попал в вентиляцию после чистки бассейна. Речь идет о болотном газе (метан), который образуется в результате гниения в воде органических веществ.

«Газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной», — утверждает телеграм-канал.

Baza пишет, что тела Паперной и Радченко должны доставить в Москву в течение двух дней. RT утверждает, что их доставят в столицу 23 октября.

Инессе Паперной было 47 лет. Она работала в изданиях «Лента.ру», «Профиль» и «Известия». ИРСИТИ.ру пишет, что в последние годы она была сотрудником «ГМК „Норильский никель“». У Паперной остался 12-летний сын.