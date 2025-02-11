Компания «Газпром» сообщила об уходе на пенсию руководителя одного из департаментов Елены Касьян и заместителя руководителя аппарата правления Галины Тарасовой.

«Елена Касьян, ранее возглавлявшая Департамент 715, освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию <…> Галина Тарасова, ранее работавшая заместителем руководителя Аппарата Правления — начальником Управления 127, освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

На должность начальника департамента 715 вместо Касьян назначили Александра Шагова. По данным пресс-службы, в «Газпроме» он работает с 2010 года и ранее занимал пост заместителя начальника департамента 715.

Вместо Тарасовой на должность заместителя руководителя аппарата правления — начальника управления 127 назначили Антона Мухина. Он работает в компании с 2002 года и до переназначения занимал должность первого заместителя начальника управления 127.

В 2014 году «Ведомости» со ссылкой на два источника в «Газпроме» писали, что Касьян называют двоюродной сестрой Миллера. При этом сам глава компании заявил, что «это просто бред». На запрос «Ведомостей» Касьян тогда не ответила.

В январе 2025 года официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил ТАСС, что в компании изучается возможность сокращения около 40% сотрудников центрального аппарата. Подробностей кадровых изменений он тогда не привел.

Согласно годовом отсчету холдинга, списочная численность работников группы «Газпром» на конец 2023 года составляла 498,1 тыс. человек, головной компании ПАО «Газпром» — 30,5 тыс. человек.

В конце декабря 2024 года Миллер говорил, что «Газпром» создаст общий центр обслуживания, где будут консолидированы сервисные активы группы компаний. По его словам, речь идет о бухгалтерском учете, управлении недвижимостью, кадровом делопроизводстве, правовой поддержке, цифровых услугах и работе с конечными потребителями.