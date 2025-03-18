Чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) по РСБУ достиг 1,076 трлн рублей в прошлом году против прибыли 696 млрд рублец в 2023-м. Об этом говорится в данных отчетности, передает «Ъ». Выручка за отчетный период при этом увеличилась на 11,3% — до 6,26 трлн рублей.

«Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании — ПАО «Газпром», оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года»,— сообщили «Ъ» в управлении информации компании.

Валовая прибыль «Газпрома» в 2024 году при этом составила 1,44 трлн руб. (+13,6%). Как пишет «Ъ», убыток до уплаты налогов составил 976,56 млрд рублей против прибыли 784,59 млрд рублей в 2023 году.

За отчетный период дебиторская задолженность компании составила 2,84 трлн рублей против 2,595 трлн рублей годом ранее. Также увеличилась кредиторская задолженность— до 1,474 трлн рублей с 1,324 трлн рублей на конец 2023-го.

В отчетности от 30 сентября отмечается, что первые девять месяцев 2024 года «Газпром» завершил с убытком 309,1 млрд рублей. Выручка компании за этот же период выросла на 8% — до 4,27 трлн рублей.