В России больше всего курильщиков в Еврейской автономной области — здесь табак употребляет каждый третий житель старше 15 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Минздрава. Наименьший процент курящих зафиксирован в Чечне — всего 0,2%.

Курение также широко распространено в Амурской области (28,78%), Бурятии (27,70%), Туве (27,13%) и Республике Алтай (26,91%).

Меньше всего курильщиков в Ингушетии (6,17%), Кабардино-Балкарии (10,31%), Карачаево-Черкесии (11,18%) и Ямало-Ненецком автономном округе (11,58%).

Регионы Северного Кавказа также лидируют по наименьшему потреблению сигарет на душу населения. В число лидеров входят Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В этих республиках на одного жителя приходится от нуля до 0,06 тысяч сигарет в год.

В Минздраве отметили, что за последние 15 лет удалось значительно снизить распространение курения среди населения. Однако проблема все еще остается актуальной.

По данным ведомства, на март 2025 года каждый пятый россиянин старше 15 лет (18,5%) продолжает курить. Хотя годом ранее этот показатель был немного ниже (18,48%), в феврале он вырос до 18,68%.

С 2019 года число курящих в России постепенно уменьшается. По данным Росстата, если в тот год табак употребляли в среднем 23,2% жителей, то в 2020-м — 21,5%, в 2021-м — 20,3%, а в 2022-м — уже 19,2%. В 2023-м показатель снизился до 18,7%, а в 2024-м — до 18,6%.