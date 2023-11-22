Интенсивность боевых действий в районе Авдеевки резко усилилась в октябре, российские Вооруженные силы прорвали оборону Украины и вошли в населенный пункт в середине ноября. В настоящий момент в этом пригороде Донецкой области ведутся тяжелые бои, в ходе которых войска стремятся закрепить свои позиции. Военные корреспонденты рассказали RTVI, куда могут отступить украинские войска в случае успехов российской армии.

Александр Коц

Во-первых, я бы не сказал, что украинцы близки к отступлению. А во-вторых, линия фронта идет и по Запорожью, которое граничит с Донецкой народной республикой, а главный укрепрайон после Авдеевки идет по линии Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, далее уже идет Харьковская область.

Поэтому я бы не сказал, что со взятием Авдеевки вся линия обороны противника посыпется. Это, конечно, не так. За эти города еще предстоят тяжелые бои. Основная задача, которая сейчас стоит — освобождение Донецкой народной республики, поэтому, видимо, все будет происходить вокруг этой линии.

Перспективность развития боевых действий выбирает военное командование нашего государства. Направлений-то много — для того, чтобы освобождать эти города, надо подходить с востока. Для того, чтобы подходить к ним с востока, надо возвращать наши позиции, утраченные в прошлом году на Кременском направлении, на Лиманском направлении. Надо двигать линию фронта от Лисичанска, Белогоровки в сторону Северска, чтобы не просто снизу от Авдеевки идти на этот большой укрепрайон, а идти и с севера, и с востока. Поэтому работы еще много.

Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

Насколько мне известно, сейчас задачи именно по взятию Авдеевки нет. Есть задача создать два котла в районе Авдеевского укрепрайона. Первый будет проходить по линии промзона — микрорайон Химик, а дачный сектор будет мариноваться. Второй котел должен быть сформирован, собственно, от Химика на север, вдоль Северного, Тоненького и дальше к Бердычам и Петровскому с целью охвата Авдеевки в огневые клещи.

Дальше российские войска будут выходить на оперативный простор, где гораздо меньше и площадь минирования, и есть возможность преодолевать достаточно большие расстояния силами наших штурмовых подразделений, потому что сложившейся линии укрепрайонов на этом участке не будет.

И поэтому, скорее всего, если задача по взятию Авдеевки в огневые клещи будет выполнена, наши войска будут развивать наступление на северо-запад по направлению к Славянско-Краматорской агломерации, тем самым обходя все укрепрайоны противника, которые сформированы вдоль Горловской линии, вдоль Бахмута, и нанося удары как на северо-запад и север, так и на восток с целью того, чтобы укрепрайоны уничтожить.

Юрий Котенок

Украинцы могут закрепляться, где им заблагорассудится, в зависимости от того, как мы позволим. Я не исключаю, что следующий рубеж обороны будет проходить в районе Курахово. Это западнее, но нужно отдавать себе отчет, что это также российская территория, оккупированная украинскими формированиями. То есть, это промежуточный рубеж, с которого их необходимо выбивать.

По мне, самый приемлемый вариант, это пусть они сейчас уходят до Киева, до Днепра и вступают в переговоры, чтобы сохранить людей. Нормального человека не должна интересовать перспектива этой ублюдочной власти, которая просто паразитирует в Киеве и уничтожает генофонд славян. А вот перспектива сохранения жизни — должна интересовать все те здоровые силы, которые остаются на Украине. Поэтому приветствуется, чтобы отступление шло как можно дальше.

Вообще, если говорить о реалиях, то я надеюсь, что, конечно же, удастся замкнуть противника в этом котле в районе Авдеевки. Рано или поздно. И сделать так, чтобы гарнизон этого мощнейшего укрепрайона прекратил сопротивление. Это снизит угрозу Донецку, но не ликвидирует ее полностью. Я особо это подчёркиваю.

И еще — обязательный момент. Не стоит бежать впереди паровоза. Тяжелейшие бои. Упорное сопротивление противника, который до сих пор имеет возможность ротировать свои силы на Донецком направлении, включая этот важный авдеевский участок. Поэтому там каждая сотня метров дается колоссальным трудом. В общем, сейчас все в разгаре.

Алексей Живов

Надо еще, чтобы они сначала отступили от Авдеевки. Самая неприятная история — это делить шкуру неубитого медведя. А штурм Авдеевки по сложности и кровопролитности сравним со штурмом Бахмута.

Во-первых, смотрите, у них есть Нью-Йорк. Чуть правее Авдеевки — Ясиноватый, который тоже пока еще не взят. Во-вторых, вряд ли они будут откатываться куда-то сильно в тыловые города, типа Краматорска, Славянска или Покровского.

Здесь же, понимаете, в чем все дело — когда мы взяли Бахмут, то дальше — за Бахмутом — в принципе, у противника не было серьезных укрепленных районов. Там поля да леса. И было предположение, в том числе и я предполагал, что мы начнем давить дальше. И по этим полям, лесам погоним противника до ближайших их укреп — там несколько десятков километров. Но мы предполагаем, а господь располагает.

Там в этот момент, как вы знаете, произошёл выход «Вагнера» из Бахмута и все известные события, которые не позволили развить успех бахмутского наступления и дальше прогнать противника за леса и поля. Следовательно, он сел по временным линиям укрепления вокруг Бахмута — по тем точкам, которые мы отбили и держали, и продолжает давить как на сам Бахмут, так и на оба его фланга. Из-за этого под той же Клещеевкой идут кровопролитные бои, где мы в последнее время немного преуспели.

Следовательно, вопрос в том — будут ли у нас силы и средства для того, чтобы выбивать противника из Авдеевки, из его укреплённого района, погнать его дальше куда-либо. Или мы освободим Авдеевку, встанем по их линии обороны и будем ждать каких-то других решений.

На последней коллегии министр обороны сказал буквально следующее в заключение своего выступления: «Будем снижать наступательный потенциал по всей линии фронта. Снижать наступательный потенциал ВСУ». Насколько я знаю русский язык, такие слова не подразумевают, что мы будем проводить какие-то существенные наступательные операции. Скорее, что мы будем закрепляться на каких-то выгодных для нас оборонительных рубежах и продолжать принимать на себя удары украинских Вооруженных сил, таким образом, видимо, снижая их боеспособность до нуля, чтобы они не способны были никакие наступательные операции в дальнейшем проводить.

Поэтому перед тем, как говорить, где будут закрепляться ВСУ после отступления из Авдеевки, нужно выполнить два условия. Первое — взять Авдеевку. Закончить эту операцию успехом. И второе — быть уверенным в том, что мы готовы развивать это наступление дальше. Сказать, что мы готовы, даже из слов министра обороны я пока не могу.

Мы можем занять оборонительные позиции, обеспечив относительную безопасность Донецка от обстрелов, и остаться на них на какое-то время. Тем более, что текущий план, насколько я понимаю — освободить Авдеевку и Марьинку. И там, и там у нас есть определенные продвижения. Это два населенных пункта, в которых постоянно осуществляются обстрелы Донецка.

На данном этапе, насколько я вижу, задача — именно занять эти населенные пункты. Обеспечить относительную безопасность Донецка от артиллерийских обстрелов и обстрелов из РСЗО, а дальше уже будем посмотреть. Поэтому противник может как откатиться на свои какие-то глубокие оборонительные рубежи, так и занять новую линию обороны, оперативно окопавшись на позиции, до которой мы их откатим.