Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам задал первому вице-премьеру Денису Мантурову вопросы о том, что происходит в стране в сфере строительства заводов по переработке мусора.

Глава государства коснулся темы экологии и попросил первого вице-премьера ответить, где заводы по переработке отходов, которые ранее планировали построить в нескольких регионах России. «Ростех должен был их строить?», уточнил Путин.

По словам Мантурова, два мусоросжигающих завода уже «на выходе» — их запуск планируется уже в первом квартале 2025 года. Также он отметил, что за последние четыре года в стране создано «достаточное количество» предприятий по сортировке мусора.

Вице-премьер пригласил президента на открытие мусоросжигающих заводов.

«Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все под контролем у вас? Что там происходит?» — снова спросил Путин.

В ответ на это вице-премьер заявил, что при строительстве заводов появились две проблемы. Первая, по его словам, была связана с уходом из России японской компании, которая могла предоставить необходимое специальное оборудование на производство. Мантуров заверил, что это удалось решить благодаря корпорации «Росатом», которая помогла с разработкой недостающего оборудования. Еще одна проблема была связана с финансированием и затратами, но ее уже также решили, осталось лишь достроить заводы, заключил вице-премьер.

Президент попросил Мантурова отчитаться об этой работе премьер-министру Михаилу Мишустину, а также рекомендовал держать на контроле сроки окончания строительства.

Путин говорил о масштабном строительстве заводов по переработке мусора в ходе прямой линии шесть лет назад — в 2018 году. Тогда глава государства прогнозировал, что до 2024 года в России должны построить как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов.