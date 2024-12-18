Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщает ТАСС. Ее поддержали 119 государств, 53 выступили против, 10 стран воздержались

Среди проголосовавших против документа: Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония. Поддержали резолюцию Беларусь, Азербайджан, Алжир, Армения, Боливия, Бразилия, Китай, Куба и Сербия.

По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Марии Заболоцкой, принятая резолюция направлена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией. Он пояснила, что современная система защиты прав человека возникла как ответ на геноцид и военные преступления нацистов, а решения Нюрнбергского трибунала навсегда закрепили исход Второй мировой войны.

Россия и группа соавторов на протяжении почти 20 лет вносят этот документ, и ее поддерживает подавляющее большинство международного сообщества. Заболоцкая осудила решения западных стран, которые «стремятся внести раскол и осложнить борьбу с неонацизмом, расизмом и ксенофобией».

«Результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку со стороны международного сообщества и его приверженность искоренению указанных явлений», — заключила дипломат.

Заболоцкая также отметила, что страны, голосующие за резолюцию, поддерживают усилия против отрицания нашей общей истории, против нацизма, против расистской и ксенофобской риторики, против проявлений исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма.

«Борьба против этого зла одна из важнейших задач ООН, которая была создана как ответ на ужасы и преступления нацизма и фашизма», — добавила она.

Резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» состоит из 74 пунктов. Ее соавторами выступили Беларусь и Туркменистан. Документ принимается с 2005 года.