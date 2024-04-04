Генеральный директор букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан по делу о мошенничестве, следствие требует отправить его под арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ляпустина И. В., подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении пресс-службы.

РБК выяснил, что Ляпустин — генеральный директор компании «Мелофон», основной вид деятельности которой — организация и проведение азартных игр и заключение пари. Бенефициаром компании, зарегистрированной в 2012 году, является Мария Кеббул. «Мелофон» — владелец домена melbet.ru, а также несколькими торговыми марками — «melbet mel mel bet», «toto melbet», «voltbet», «азарт в твоем сердце».

В 2023 году букмекер «Мелбет» находился на девятом месте в рейтинге российских букмекерских компаний, который составила аналитическая группа «РБК Исследования рынков». В прошлом году чистая прибыль ООО «Мелофон» была 3,9 млрд руб.

Ляпустин также является главой ООО «Твоя ставка», которая занимается заключением пари с 2022 года, ей принадлежит тотализатор «Мелбет».