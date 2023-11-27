Из сектора Газа были освобождены 58 заложников, в том числе граждане третьих стран. Также в рамках соглашения о временном прекращении огня 85 палестинских заключенных вернулись домой. Об этом в интервью RTVI рассказал генеральный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

«В течение трех дней [с 24 ноября] была осуществлена передача 58 израильских и других заложников, находившихся в Газе. Некоторые из них были гражданами третьих стран, а 85 палестинских заключенных воссоединились со своими семьями на Западном берегу (в Палестине. — прим. RTVI), — заявил гендиректор МККК.

Соглашение о четырехдневном прекращении огня между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. По условиям временного перемирия ХАМАС обязуется выпустить из Газы как минимум 50 заложников из примерно 240 человек, захваченных во время атаки на Израиль 7 октября, а израильская сторона ― до 150 палестинских заключенных.

«То, что происходит сейчас: возможность воссоединения заложников со своими семьями, а палестинских заключенных со своими — это проблеск надежды. МККК выступает исключительно в качестве нейтрального посредника, содействующего передаче этих лиц их семьям», — отметил Мардини в беседе с RTVI.

При этом, по словам гендиректора Красного Креста, организация не вовлечена в переговоры ни по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, ни по спискам и количеству освобождаемых заложников и заключенных. Это задача непосредственно сторон конфликта при содействии посредников, пояснил Мардини. При этом МККК занимается их трансфером, причем эта задача полностью лежит на команде Красного Креста на местах.

Среди заложников, которых ХАМАС захватил после 7 октября, оказались не только израильтяне, но также граждане 40 стран, в частности США Франции, Великобритании, Франции, Германии, Португалии, Испании, Чили, Таиланда и России. Вечером 26 ноября стало известно, что ХАМАС освободил российского гражданина вне общего списка на обмен. Позже эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.