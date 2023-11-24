В пятницу, 24 ноября, в 8:00 по мск (7:00 по местному времени) в секторе Газа вступило в силу перемирие между сторонами палестино-израильского конфликта, передает The Times of Israel. О сделке, предполагающей паузу в боевых действиях, Израиль и исламистская палестинская группировка ХАМАС ранее договорились при посредничестве Катара.

Согласно договоренностям, перемирие в секторе Газа должно продлиться четыре дня, до 27 ноября включительно.

На момент выхода материала сообщений о нарушении соглашения не поступало. Однако спустя несколько минут после вступления договоренностей в силу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в населенных пунктах вблизи сектора Газа была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает The Times of Israel, израильская армия сбросила листовки над Газой с призывом не возвращаться на север анклава, несмотря на перемирие.

О чем договорились Израиль и ХАМАС

В первый день перемирия, 24 ноября, в 16:00 (17:00 мск), ХАМАС освободит 13 израильских женщин и детей. Ожидается, что за четыре дня палестинское движение выпустит по меньшей мере 50 пленных из примерно 240 человек, взятых в плен во время нападения на юг Израиля 7 октября. В свою очередь, Израиль готов выпустить до 150 палестинских заключенных — в основном женщин и несовершеннолетних (некоторые из них осуждены за покушение на убийство).

Израильских заложников сначала перевезут в Египет, палестинских заключенных — на Западный берег реки Иордан, который контролирует Палестинская национальная администрация.

Израиль готов продлевать перемирие на дополнительные 24 часа за каждые 10 освобожденных заложников. Максимально допустимый срок действия соглашения при выполнении этого условия составляет десять дней.

На весь период перемирия полностью прекращены полеты израильской авиации над северной частью Газы с 10:00 до 16:00 по местному времени, а также над югом анклава в определенные часы.

В сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом начнет поступать больше гуманитарной помощи — более 200 грузовиков ежедневно. В частности, запланирована отправка 130 тыс. литров дизельного топлива.

Ключевым посредником в сделке по обмену заложников на заключенных и временному прекращению огня выступил Катар. Также в подготовке соглашения на протяжении нескольких последних недель принимали участие Египет и США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что в согласовании условий участвовала и Москва.

Несмотря на достижение договоренности и надежду на долгосрочное прекращение огня, выраженную мировыми лидерами и международными правозащитными организациями, стороны конфликта намерены продолжать боевые действия. Министр обороны Израиля Йоав Галлант назвал паузу в войне «краткой передышкой», после которой «бои продолжатся интенсивно» в течение еще как минимум двух месяцев. Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Обейда также заявил, что боевики готовы противостоять израильским силам.