В пятницу, 24 ноября, в 8:00 по мск (7:00 по местному времени) в секторе Газа вступило в силу перемирие между сторонами палестино-израильского конфликта, передает The Times of Israel. О сделке, предполагающей паузу в боевых действиях, Израиль и исламистская палестинская группировка ХАМАС ранее договорились при посредничестве Катара.
Согласно договоренностям, перемирие в секторе Газа должно продлиться четыре дня, до 27 ноября включительно.
На момент выхода материала сообщений о нарушении соглашения не поступало. Однако спустя несколько минут после вступления договоренностей в силу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в населенных пунктах вблизи сектора Газа была объявлена воздушная тревога.
Как сообщает The Times of Israel, израильская армия сбросила листовки над Газой с призывом не возвращаться на север анклава, несмотря на перемирие.
О чем договорились Израиль и ХАМАС
- В первый день перемирия, 24 ноября, в 16:00 (17:00 мск), ХАМАС освободит 13 израильских женщин и детей. Ожидается, что за четыре дня палестинское движение выпустит по меньшей мере 50 пленных из примерно 240 человек, взятых в плен во время нападения на юг Израиля 7 октября. В свою очередь, Израиль готов выпустить до 150 палестинских заключенных — в основном женщин и несовершеннолетних (некоторые из них осуждены за покушение на убийство).
- Израильских заложников сначала перевезут в Египет, палестинских заключенных — на Западный берег реки Иордан, который контролирует Палестинская национальная администрация.
- Израиль готов продлевать перемирие на дополнительные 24 часа за каждые 10 освобожденных заложников. Максимально допустимый срок действия соглашения при выполнении этого условия составляет десять дней.
- На весь период перемирия полностью прекращены полеты израильской авиации над северной частью Газы с 10:00 до 16:00 по местному времени, а также над югом анклава в определенные часы.
- В сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом начнет поступать больше гуманитарной помощи — более 200 грузовиков ежедневно. В частности, запланирована отправка 130 тыс. литров дизельного топлива.
Ключевым посредником в сделке по обмену заложников на заключенных и временному прекращению огня выступил Катар. Также в подготовке соглашения на протяжении нескольких последних недель принимали участие Египет и США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что в согласовании условий участвовала и Москва.
Несмотря на достижение договоренности и надежду на долгосрочное прекращение огня, выраженную мировыми лидерами и международными правозащитными организациями, стороны конфликта намерены продолжать боевые действия. Министр обороны Израиля Йоав Галлант назвал паузу в войне «краткой передышкой», после которой «бои продолжатся интенсивно» в течение еще как минимум двух месяцев. Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Обейда также заявил, что боевики готовы противостоять израильским силам.