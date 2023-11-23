В 08:00 мск 24 ноября вступит в силу договоренность о прекращении огня в секторе Газа, которая должна продлиться два дня и завершиться освобождением 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных, сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Он уточнил, что на 17:00 мск запланирована передача первой партии израильских заложников — 13 человек, включая женщин и детей, захваченных боевиками радикального движения ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября.

В общей сложности за время перемирия будут освобождены 50 заложников. Содействие в их обмене должен оказывать Международный комитет Красного Креста (МККК), но он пока не дал официального подтверждения своего участия.

«Мы надеемся, что это гуманитарное перемирие приведет к началу более широкой работы по достижению постоянного перемирия и прочного мира. Мы ожидаем, что обе стороны будут соблюдать условия соглашения, и рассматриваем это очень позитивно», — прокомментировал предстоящее прекращение огня катарский дипломат.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее подтвердила, что получила предварительный список имен заложников для обмена. «Должностные лица проверяют детали перечня и находятся на связи с семьями заложников», — говорится в заявлении, которое премьерская пресс-служба опубликовала в соцсети Х.

Аналогичное подтверждение выпустило и военное крыло ХАМАСа — групиировка «Бригады аль-Кассама». Ее представители перечислили принципиально важные для них договоренности в рамках временного перемирия:

освобождение трех палестинских заключенных из израильских тюрем за каждого передаваемого заложника (то есть в общей сложности должны быть освобождены 150 заключенных — женщин и несовершеннолетних),

прекращение полетов израильской авиации на шестичасовой период (10:00-16:00) ежедневно в течение четырех дней,

ежедневный допуск во все районы сектора Газа четырех грузовиков с топливом и 200 грузовиков с гуманитарными грузами и медикаментами.

Сделка по обмену заложников на заключенных и временному прекращению огня готовилась сторонами при посредничестве Катара, США и Египта на протяжении нескольких последних недель. Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что в согласовании условий участвовала и Москва.

Изначально предполагалось, что перемирие вступит в силу утром 23 ноября, но уже после полуночи стало известно, что ХАМАС не предоставил израильским властям списки заложников для обмена, поэтому старт действия сделки пришлось отложить.

Ранее вице-спикер Кнессета Евгений Сова пояснял RTVI, что израильская сторона предпочитает не обсуждать вопрос с освобождением заложников публично, поскольку он решается специалистами в закрытом порядке. «Этим занимаются также несколько отставных сотрудников спецслужб — в частности, бывший директор Моссада Йоси Коэн», — рассказывал парламентарий.