Среди заложников, захваченных 7 октября радикальным исламистским движением ХАМАС, были израильтяне, обладающие и российским гражданством. Это «дало возможность России быть вовлеченной в переговоры относительно их судьбы», заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Но еще раз подчеркну: тех людей, которые приезжали бы и имели только российское гражданство, приезжали бы [в Израиль] на временной основе, там нет. Там только постоянно проживающие на израильской территории граждане Израиля, среди которых некоторые сохранили российское гражданство. Это и давало нам возможность, и ставило перед нами задачи по тому, чтобы быть вовлеченными в переговорный процесс с различными сторонами относительно их судьбы», — рассказала дипломат, отвечая на вопрос RTVI.

При этом официальный представитель МИД не стала называть конкретное число граждан Израиля с российскими паспортами, которых ХАМАС может освободить в рамках гуманитарного перемирия.

«Давайте оставим это сейчас в качестве первоочередной задачи переговорщиков и тех, кто реализует соответствующие договоренности. В данном случае лучше всего подходит формула „не навредить“», — добавила Захарова.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о временном гуманитарном перемирии.

«Правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым не менее 50 похищенных — женщин и детей — будут освобождены в течение четырех дней. На эти дни в боевых действиях настанет затишье», — сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

При этом перемирие могут продлевать — на день за каждых десять освобожденных сверх условий сделки.

Как заявили в ХАМАС, перемирие вступит в силу 23 ноября в 10:00 (11:00 по Москве), передает Al Jazeera. При этом израильские СМИ сообщали, что оно начнется примерно в 6:30 утра (7:30 по Москве).