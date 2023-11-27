Международный Комитет Красного Креста запрашивал доступ к заложникам, захваченным радикальной исламистской группировкой ХАМАС. Но до сих пор сотрудников гуманитарной организации не пустили в туннели Газы, чтобы они навестили людей. Об этом в интервью RTVI рассказал генеральный директор МККК Роберт Мардини.

«С самого начала мы ясно дали понять, что все гражданские заложники безоговорочно должны быть освобождены. В ожидании этого мы предлагали и официально просили [разрешить нам] посетить заложников. До сегодняшнего дня это было невозможно», — признал Роберт Мардини.

По его словам, эта просьба «по-прежнему остается открытой». В Международном Комитете Красного Креста хотели бы проверить состояние здоровья захваченных людей, передать им лекарства, а также помочь обменяться сообщениями с близкими.

«Беспокойство, неопределенность и страдания семей, которые не слышали о своих близких более 45 дней, невыносимы. И именно поэтому посещение заложников так важно. Но, конечно, для этого должны быть обеспечены условия», — отметил международный чиновник.

Как подтвердил Роберт Мардини, к 27 ноября в течение трех дней освобождены 58 заложников — граждане Израиля и третьих стран. В рамках сделки по обмену Израиль выдал палестинцам 85 заключенных. По словам международного чиновника, временное соглашение о прекращении огня «в целом соблюдается, возможно, с небольшими нарушениями».