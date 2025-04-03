Генеральный директор ростовского предприятия оборонно-промышленного комплекса ООО «НПО «Горизонт» арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного заказа. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на источник в силовых органах.

Как следует из данных Rusprofile, речь идет о Дмитрии Хохлове. По версии следствия, на протяжении продолжительного времени мужчина умышленно добавлял фиктивные затраты к стоимости продукции гособоронзаказа. Результатом его действий стало завышение себестоимости на сумму более 12 млн рублей.

«Сотрудниками ФСБ России пресечена противоправная деятельность руководителя одного из ростовских предприятий оборонно-промышленного комплекса, связанная со злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», — передает ТАСС слова пресс-службы ведомства.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 201.1 УК России, ему может грозить от пяти до десяти лет колонии.

В январе издание «Город N» писало о продаже ростовской группы промышленных предприятий «Горизонт» новому инвестору. По словам источника, причиной такого решения стало уменьшение доходов при росте затрат. На фоне конфликта с владельцем НПО Виталием Мазиным, завод покинул директор Игорь Хохлов, руководивший заводом «Горизонт» на протяжении многих лет.

Совладельцем «Горизонта» стала московская компания «Капитал актив», получившая 98,05% в ООО «НПО “Горизонт”». АО «Капитал актив» была зарегистрирована в сентябре 2024 года, в качестве его основного вида деятельности на момент сделки было указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В январе руководство «Капитал актив» сменило название на АО «Современные специальные технологии», основным видом деятельности которого стало производство оружия и боеприпасов.

Основная сфера деятельности ООО «НПО «Горизонт» сосредоточена на производстве периферийных устройств. В частности, компания изготавливает защищенные жидкокристаллические мониторы, рабочие места операторов для различных систем управления, а также системы обнаружения БПЛА.