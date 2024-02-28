Освобожденные из плена российские военные проходят обязательную проверку, во время которой также устанавливается факт, воевал ли солдат на стороне противника. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

Он объяснил, что после освобождения военнопленного проводится проверка различными способами. В первую очередь его опрашивают, чтобы получить показания. Помимо этого, собираются данные от свидетелей и различная документация для перепроверки фактов.

«Разбираются, чем занимался человек, воевал или не воевал на стороне противника, брал ли в руки оружие, какие разговоры вел. Многое зависит от возможности перепроверки таких фактов», — отметил Михайлов.

Он добавил, что во время других вооруженных конфликтов происходили ситуации, когда российским военнопленным приходилось воевать на стороне противника. Поэтому не исключено, что захваченные в плен бойцы Вооруженных сил России могли быть вынуждены сражаться на стороне Украины под угрозой лишения жизни.

«Тут вопрос не только военной парадигмы, но и политический: если человек воевал в составе ВС РФ, а потом переходит на сторону ВСУ — это важный политический аспект. Но, как правило, таких военных особо не жалеют, отправляют в самые горячие точки», — рассказал генерал-майор.

По его словам, вопрос о снисхождении и смягчении мер к бывшему военнопленному, которого заставили воевать на стороне противника, должен рассматривать суд. При этом Михайлов выразил сомнение в возможности смягчения наказания даже при таких обстоятельствах.

Телеграм-канал Baza 28 февраля сообщил, что в отношении бывшего российского военнопленного, который в начале января был обменян Украиной на своих пленных бойцов, возбуждено уголовное дело. По информации следствия, 52-летний мужчина сдался в плен украинской армии и решил воевать на ее стороне. Он вступил в добровольческое подразделение «Скала» и прошел там инструктаж по медицинской, боевой и взрыво-технической подготовке. Затем он принял участие в боях на территории Запорожской области и ДНР.

По информации источников Baza, о том, что россиянин не просто находился в плену, а воевал на стороне противника, стало известно только после его возвращения на родину. Спецслужбы возбудили в отношении бывшего военнопленного уголовное дело по части 3 статьи 208 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.