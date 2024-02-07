В Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили об увольнении начальника главного управления тылового обеспечения генерала Олега Завгороднего. В начале февраля телеграм-каналы публиковали видео с задержанием, как утверждается, Завгороднего после дебоша в отеле Калининграда.

Завгородний уволился по собственному желанию 6 февраля, сообщили РБК в пресс-службе ФТС. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал скриншот документа об увольнении генерала. Как пишет канал, Завгородний уволен «со всеми привилегиями, компенсациями и т.д.»

По данным телеграм-канала Baza, Завгородний в начале февраля приехал в Калининград для участия в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности Калининградской областной таможни за 2023 год. Делегация поселилась в пятизвездочном отеле Crystal House.

Как утверждает «ВЧК-ОГПУ», в вечер приезда Завгородний отмечал начало командировки в ресторане отеля в компании замруководителя ФТС Андрея Струкова и сотрудницы управления тыла ФТС.

«Изрядно выпив, генералы повели себя агрессивно, чем привлекли внимание охраны, в результате чего между охранником гостиницы и таможенниками возник словесный конфликт», — пишет канал.

По данным «ВЧК-ОГПУ», таможенники «громко кричали, нецензурно выражались, угрожали постояльцам отеля», в результате чего на место был вызван наряд Росгвардии.

Телеграм-канал 112 опубликовал видео с, как утверждается, Завгородним в полицейском участке. Мужчина на видео лежит на полу в наручниках, кричит, матерится и пытается ударить ногой сотрудников в форме.

В отеле Crystal House Suite Hotel & SPA «Газете.Ru» заявили, что не могут подтвердить информацию о дебоше с участием сотрудников ФТС.