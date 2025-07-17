Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью пригрозил Калининградской области уничтожением «в неслыханные сроки». Для этого в НАТО разработали план Eastern Flank Deterrence Line. Военачальник объяснил, что альянс намерен реализовать задумку для якобы противодействий «российской угрозе». К чему готовятся в НАТО, и как на это реагируют в России — в материале RTVI.

«Стереть с лица земли»

Армия США и ее союзники по НАТО приступают к реализации плана Eastern Flank Deterrence Line («Линия сдерживания восточного фланга». — Прим. RTVI), заявил Донахью на конференции в Висбадене. Командующий американской армией в Европе и Африке объяснил, что в ходе борьбы с «российскими угрозами» страны альянса срочно разрабатывают стандартизированные системы и унифицированные пусковые установки.

Американский военачальник подчеркнул, что Калининград со всех сторон окружен странами-участницами Североатлантического альянса, что позволяет им «стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли это сделать».

«Мы уже это спланировали», — процитировало Донахью издание Defense News.

По его словам, НАТО использует платформу искусственного интеллекта Maven Smart System от компании Palantir. Донахью отметил, что это позволит странам альянса оперативно обрабатывать большие объемы информации и быстро ее анализировать.

«Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зону воспрещения маневра и доступа. — Прим. RTVI) с земли… быстрее, чем мы когда-либо могли», — констатировал Кристофер Донахью.

«НАТО представляет угрозу»

На заявление американского военачальника ответил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В интервью ТАСС он рассказал, что в случае нападения со стороны НАТО Россия использует все возможные средства.

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной России. В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями», — подчеркнул депутат.

Размышления об ударе по Калининградской области Слуцкий назвал планом по развязыванию третьей мировой войны, победителей в которой быть не может.

«НАТО сегодня представляет угрозу мировой безопасности и стабильности», — резюмировал лидер ЛДПР.

«Рубикон, за которым не будет возврата»

Военный волонтер Алексей Живов усомнился в том, что потенциальное нападение на Калининград однозначно приведет к началу обмена ядерными ударами.

«Скажем, вторжение в Курскую область не стало причиной ядерных ударов. Не стали такой причиной и атаки стратегической авиации. Решение об ответном ядерном ударе — это Рубикон, за которым не будет возврата. В то же время у США есть целый ряд стратегий неядерных обезоруживающих ударов и военно-политические концепции неядерной эскалации с ядерным противником», — написал он в телеграм-канале.

Живов добавил: учитывая опыт нападения Израиля, Калининград должен быть защищен лучше, чем военные объекты Ирана.

«Имеет ли Калининград такую степень защиты?» — задался он вопросом.

«Исход авантюры не спрогнозировать»

Депутат Госдумы от Калининградской области, член думского комитета по обороне Андрей Колесник раскритиковал заявление Кристофера Донахью.

«Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка», — сказал парламентарий «Ленте.ру».

В интервью News.ru Колесник объяснил, что подобные заявления делают от бессилия. Депутат предложил Донахью «подавить что-нибудь у себя».

«Они давно напросились. Прикусить язык полезно для здоровья всего НАТО. Белиберда. Тоже мне, напугали. Забыли, как их гоняли. В Корее их наша авиация разбила, нацистов разбили. Они всегда проигрывали нам в прямом столкновении. Это не вызывает ничего, кроме досады, раздражения и непонимания. Мы пропустим мимо ушей, но запомним», — подчеркнул парламентарий.

«Исход авантюры не спрогнозировать»

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил, что Калининградскую область, согласно концепции НАТО, относят к так называемым зонам ограничения и воспрещения доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD).

В этих зонах сконцентрированы значительные силы ПВО, береговые противокорабельные корабли и оперативно-тактические комплексы. В такие «сферы» войска противника не могут проникнуть без риска неприемлемого ущерба.

«По сути, зажатый с трех сторон странами НАТО Калининград — это хорошо укрепленная крепость, на которую обрушится первый удар альянса в случае большой заварушки», — подчеркнул Коц.

Он добавил, что страны Запада могут тренироваться «оперативно подавлять» Калининградскую область «сколько угодно».

«Удар по Калининградской области будет означать начало третьей мировой, которая неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. Исход этой авантюры не спрогнозировать ни на каких учениях», — резюмировал военный корреспондент.

По мнению бывшего депутата Рады Олега Царева, заявление о разработке плана и его реализация — вещи совершенно разные. Однако он призвал быть готовыми и к такому сценарию.