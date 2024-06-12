Российская армия в настоящее время похожа на «партизанский отряд», поскольку вынуждена сама себя одевать из-за качества обмундирования. Об этом 11 июня заявил депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов во время пленарного заседания нижней палаты парламента. Что об этом говорят военкоры и военные блогеры, — в материале RTVI.

Во время выступления Шаманов напомнил о замминистра обороны Тимуре Иванове. «Вот уцепились за этого Иванова. Во-первых, хочу сказать: он не генерал, он гражданский человек, — подчеркнул Шаманов. — В свое время отдельными людьми — с позволения властей — взяли и переодели госслужащих и других гражданских лиц в военную форму».

«Вы разденьте сейчас армию, вот эту армию, — продолжил парламентарий, — и вы увидите вторую ее часть, настоящую армию. Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно не подлежит оценкам».

Другая же армия «разодета, расшита», считает Шаманов. «Простому солдату, сверхсрочнику, контрактнику не попасть в эти ателье, где они обшиваются. А так бы, когда бы раздели их, тогда бы мы посмотрели, в чем они ходят, когда они за свои деньги будут все это покупать, а не на деньги народа. Тогда и оденем свою армию. И генералов сделаем генералами», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что новый глава Минобороны Андрей Белоусов уже начал делать первые шаги в решении этих проблем и «ему надо помогать».

Военкор Юрий Котенок написал в своем телеграм-канале, что Шаманов, по большому счету, прав. Но все же он сказал не всю правду, подчеркнул военкор.

«Есть еще отдельные полководцы, которым совсем неинтересно знать о том, что будет с людьми. От слова совсем. Их интересует лишь воинское звание и звание Героя. А сколькими за это заплатят?» — отметил Котенок.

Военкор также задался вопросом о том, кто будет отвечать за «партизанский отряд» и за то, что родным и близким военнослужащих приходится их одевать «за свои кровные для защиты Родины».

Вопросом о том, «кто во всем этом виноват», также задался телеграм-канал «Военный осведомитель».

«Вовремя, конечно, опомнились, на третий-то год», — написал он.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad) подтвердил, что проблемы снабжения российской армии наблюдаются с начала боевых действий на Украине. Он уточнил, что к настоящему времени ситуация улучшилась, однако «по многим позициям наблюдается нехватка необходимого».

«Одни волонтеры заполнить эту нехватку по ресурсным соображениям не могут. Необходимо наращивание государственных усилий по производству/закупкам/поставкам необходимого с параллельной поддержкой и развитием народного [оборонно-промышленного комплекса]», — считает Рожин.

Он отметил, что удовлетворить все потребности армии в период боевых действия — сложная задача. Однако акцент нынешних реформ военно-промышленного комплекса и Министерства обороны на наращивании производства и ускорении поставок необходимого на фронт «является в том числе реакцией государственной машины на осознанный комплекс проблем», убежден он.

Владимир Шаманов в 1990-х годах был командующим группировкой войск Минобороны в Чечне, а в 1999-2000 годах — командующим 58-й общевойсковой армией. В период с января 2001 года по ноябрь 2004 года занимал пост главы администрации Ульяновской области. После этого назначен помощником председателя правительства. На этой должности он проработал до марта 2006 года. С 2009 по 2016 год был командующим ВДВ России. Затем уволен в запас в связи с избранием депутатом Госдумы.

Вопрос с обмундированием для военнослужащих поднимается с начала военной операции. Наличие проблем признавал пресс-секретарь Дмитрий Песков. В октябре 2022 года он говорил о том, что власти активно решают эту проблему. Кроме того, подчеркивал он, «регионы самостоятельно подключаются к процессу экипировки солдат в части недостающей экипировки». В ноябре 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков советовал мобилизованным, недовольным экипировкой, покупать ее самим.