Главная задача, которая стоит перед российскими Вооруженными силами, заключается в необходимости эффективного отражения атак беспилотников, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По словам депутата, успешная борьба с дронами позволит «прикрыть войска» от ударов. Соболев добавил, что необходимые средства для этого есть, их нужно испытать и ввести в серийное производство.

«И тогда мы быстро решим проблему достижения целей специальной военной операции, очень быстро решим», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Соболев, у России есть потенциал для создания «серьезных наступательных группировок», которые могут наступать «не на мотоциклах, а на танках».

Ранее в Минпромторге сообщили, что в 2024 году производство отечественных беспилотных авиационных систем выросло на 168% — было произведено более 16,3 тыс. БПЛА при плане в 11,6 тыс.