Президент Боливии Луис Арсе осудил «внештатную мобилизацию» нескольких военных подразделений в городе Ла-Пас, а бывший президент страны Эво Моралес обвинил генералитет в попытке организовать военный переворот, сообщает Reuters.
В социальных сетях также публикуют фото и видео военной техники, занявшей центральную площадь города, а также кадры захода военных в дворец правительства.
«Мы призываем к национальной мобилизации, чтобы защитить демократию на фоне госпереворота, возглавляемого генералом (Хуаном Хосе) Сунигой», — заявил Моралес.
Сам генерал Сунига, которого ранее отправил в отставку Арсе, заявил, что трое командующих вооруженными силами выражают свое недовольство положением дел в стране.
«Будет новый кабинет министров, все, конечно, изменится, но наша страна не может так жить дальше», — сказал он в эфире местного телевидения.
Боливийская армия заняла ключевые правительственные здания, а на территорию президентского дворца въехал танк, пишет телеграм-канал «Два майора» со ссылкой на местные СМИ.
В свете ситуации в Боливии президент Гондураса Сиомара Кастро созвал экстренное совещание CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), передает ТАСС.
- Предыдущая попытка государственного переворота предпринималась в Боливии в 2019 году из-за обвинений в адрес Моралеса, связанных с фальсификациями на выборах.
- После того, как Организация американских государств (ОАГ) признала факт фальсификаций, Моралес получил предупреждение от командующего вооруженными силами Уильямса Калимана. Позднее Калиман был приговорен к тюремному сроку за попытку участия в перевороте.