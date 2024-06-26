Президент Боливии Луис Арсе осудил «внештатную мобилизацию» нескольких военных подразделений в городе Ла-Пас, а бывший президент страны Эво Моралес обвинил генералитет в попытке организовать военный переворот, сообщает Reuters.

В социальных сетях также публикуют фото и видео военной техники, занявшей центральную площадь города, а также кадры захода военных в дворец правительства.

«Мы призываем к национальной мобилизации, чтобы защитить демократию на фоне госпереворота, возглавляемого генералом (Хуаном Хосе) Сунигой», — заявил Моралес.

Сам генерал Сунига, которого ранее отправил в отставку Арсе, заявил, что трое командующих вооруженными силами выражают свое недовольство положением дел в стране.

«Будет новый кабинет министров, все, конечно, изменится, но наша страна не может так жить дальше», — сказал он в эфире местного телевидения.

Боливийская армия заняла ключевые правительственные здания, а на территорию президентского дворца въехал танк, пишет телеграм-канал «Два майора» со ссылкой на местные СМИ.

В свете ситуации в Боливии президент Гондураса Сиомара Кастро созвал экстренное совещание CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), передает ТАСС.