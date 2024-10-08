Отдельные люди могут прожить 120 лет, но чаще всего такой показатель — «генетическая случайность». Об этом RTVI заявил молекулярный генетик, доктор биологических наук Сергей Киселев. Так он прокомментировал слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что в человеке «генетически заложена» возможность жить более сотни лет, если он будет следить за здоровьем.

«Заложено ли 120 лет в каждом человеке? Нет, это генетическая случайность. <…> Может быть, некоторые люди могут прожить и 120 лет, поскольку для этого у них есть такая генетика. Но если мы посмотрим, какой процент таких людей сегодня существует, то окажется, что он очень небольшой», — рассказал Киселев.

И хотя, продолжил ученый, некоторые исследователи, в том числе российские, показали, что отдельные граждане могут прожить 120 и 130 лет, «гарантированный возраст» для всех — это 40 лет.

«Считайте, те, кто доживают до 70-80, превышают свой гарантированный срок, отведенный природой, примерно в два раза. А 120 лет — это великие случайности, и мы будем, конечно, равняться на эти великие случаи», — сказал он.

Он напомнил об исследовании Сола Ньюмана из Университетского колледжа Лондона о данных супердолгожителей, за которое тот получил Шнобелевскую премию 2024 года в области демографии. (Ньюман выявил, что многие рекорды «экстремального долголетия» связаны с ошибками и пробелами в документах, а не с истинным биологическим долголетием — Прим. RTVI).

Шнобелевскую премию — пародию на Нобелевскую премию — ежегодно присуждают за научные работы, которые сначала кажутся нелепыми и смехотворными, но затем заставляют задуматься. Эти исследования отмечают в том числе за то, что они не лишены научной ценности, способствуют другим открытиям и подстегивают массовый интерес к науке.

Киселев рассказал, что его бабушка прожила 101 год, включая тяжелые первые годы зарождения СССР и затем Великую Отечественную войну. У нее было трое детей, и двое из них прожили в среднем «всего-навсего 60 лет», добавил он.

Генетик согласился, что ЗОЖ играет роль в долголетии, но отметил, что важно вести такой образ жизни с раннего возраста.

Однако, уточнил он, исследования последних лет, в том числе в области онкологии, показывают, что «больше всего продолжительность жизни или встречаемость с заболеваниями зависит от случая, нежели от наших желаний».

«Мы должны соблюдать здоровый образ жизни. Тогда, может быть, мы превысим наш гарантированный срок жизни», — допустил Киселев.

Что Мурашко и другие говорят о долголетии

Глава Минздрава, как пишет РИА Новости, заявил, что в человеке «генетически заложено» прожить 120 лет, но для этого нужно сформировать «определенные установки» и вместе с врачами «следовать путем профилактики заболеваний». Он заверил, что 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам здорового образа жизни.

В сентябре 2024 года замглавы Москвы по соцразвитию Анастасия Ракова заявила, что среднюю продолжительность жизни в Москве в ближайшее время планируется повысить до 80 лет. По ее словам, следующая ожидаемая планка — 100 лет.

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в январе 2022 года заявлял, что само слово «чело-век» указывает на вековую (100-летнюю) продолжительность жизни, а значит, люди «должны жить 100 лет».

Профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев в ноябре 2021 года сообщил URA.RU, что долголетием считается возраст старше 90 лет. По его мнению, женщины в России могут прожить 115-117 лет, а мужчины — 110-112. В первую очередь всё зависит от здорового образа (60-70% успеха), генетики (10-15%) и здравоохранения (чуть более 10%).

В мае президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить ожидаемую продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Американский геронтолог Джей Ольшанский утверждает, что они с коллегами сумели подтвердить выдвинутый ими же 30 лет назад тезис о том, что рост продолжительности жизни людей замедляется. По его словам, в Австралии, Франции, Гонконга, Италии, Японии, Южной Кореи, Испании, Швеции, Швейцарии и США шансы дожить до 100 лет имеют только 5,1% девочек, родившихся в 2019 году, и лишь 1,8% мальчиков того же года рождения.