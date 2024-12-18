Сифилис был завезен в Европу моряками Христофора Колумба и не существовал в Старом Свете до его американских экспедиций. К такому выводу пришли ученые, проанализировав геномы древних возбудителей схожих болезней у людей, живших в Новом свете до его открытия, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Весной 1495 года празднества по поводу успешного похода французской армии в Италию и завоевания Неаполя стали омрачаться эпидемией сифилиса, которая начала распространяться по Европе вместе с возвращением наемников Карла VIII домой. Болезнь отличалась высокой смертностью, оставляла серьезные последствия для внутренних органов и нервной системы переболевших, и вскоре распространилась на всю Европу и позднее — Россию. То, что эпидемия развилась вскоре после возвращения кораблей Колумба из Нового Света, породило «американскую» гипотезу происхождения болезни. Сторонники европейской гипотезы напротив, долгое время указывали, что симптомы похожей болезни были известны в Европе задолго до открытия Америки и описывались в трудах древних авторов.

В поддержку европейской версии говорят аргументы о том, что ученые исследовали не один скелет европейцев, умерших до 1492 года, в костях и зубах которых были отмечены характерные для сифилиса повреждения. Тем не менее, несмотря на прогресс в науке ни одна гипотеза до недавнего времени не нашла убедительного подтверждения.

Ученые под руководством Кирстен Бос из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) решили найти ответ на этот вопрос, объединившись с коллегами из нескольких стран Северной и Южной Америки, чтобы исследовать останки людей, найденных в этих странах и живших задолго до открытия Нового Света. «В течение некоторого времени мы знали, что похожие на сифилис инфекции случались в обеих Америках на протяжении тысячелетий. Но только на одних поражениях невозможно полностью описать болезнь», — пояснил Кейси Кикпатрик, палеопатолог, не участвовавший в исследовании. Геномный анализ возбудителей сифилиса был проведен на костных останках людей, живших в Мексике, Перу, Чили и в Аргентине, датировка их проводилась радиоуглеродным методом.

Анализ позволил установить генетическую связь между древними формами сифилиса и теми его видами, которые распространены в наши дни в мире. «Наши данные указывают на неизученное ранее разнообразие и происхождение Treponema pallidum (спирохеты, возбудитель сифилиса), которое последовало после заселения Америк человеком. Вместе эти данные подкрепляют американское происхождение Treponema pallidum, и современных и древних, на геномном уровне», — говорится в исследовании.

«Данные явно свидетельствуют об американских корнях сифилиса и его известных родственных болезнях, и его занесение в Европу в конце XV века наилучшим образом соответствует этим данным», — пояснила Бос.