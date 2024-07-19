В Генконсульстве России в Анталье сообщили RTVI, что поддерживают контакт с двумя задержанными в местном аэропорту россиянками и отслеживают соблюдение их прав и законных интересов в ходе судебного разбирательства, начатого турецкими властями.

Там не стали комментировать заявление россиянок о том, что турецкие полицейские избили их при задержании, которое произошло 6 июня.

На видео, ранее опубликованном телеграм-каналом SHOT, одна из женщин рассказывает, что полицейский напал на ее подругу, когда та достала телефон, и во время потасовки ей «вырвали ногти с корнем». Затем, по ее словам, «полицейская девушка» по очереди била их по голове и по лицу.

«Генконсульство оперативно подключилось к урегулированию инцидента, неоднократно обращалось в местные компетентные органы. Турецкой стороне также направлена соответствующая официальная нота», — ответили RTVI в российском диппредставительстве.

Там уточнили, что на первичном судебном заседании 7 июня действия россиянок квалифицировали как «оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу». Суд запретил обеим женщинам покидать Турцию на период разбирательства.

В Генконсульстве заявили RTVI, что дипломаты незамедлительно связались с россиянками и разъяснили им их права и порядок обращения к местным адвокатам.

«По имеющимся сведениям, россиянкам была предоставлена первичная бесплатная юридическая консультация», — сказано в ответе представительства.

В посте SHOT со ссылкой на самих россиянок утверждалось, что в посольстве им предложили нанять адвоката за €7 тыс.

«В данном контексте Генконсульство вновь призывает россиян максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки и оценивать все риски, имея в виду, что за границей они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы и нормы страны пребывания», — заявили в представительстве.

По данным SHOT, москвичка Светлана и ее подруга Юлия прилетели в Анталью 6 июня по туристической путевке. У Юлии была с собой в пакете недопитая бутылка джина, купленного в московском аэропорту Домодедово. Женщина без проблем прошла турецкий паспортный контроль, а Светлану не пустили, сославшись на проблему с документами.

Когда Юлия пошла вслед за подругой и попыталась связаться с кем-нибудь по телефону, пограничники его отобрали. Как рассказывал SHOT, «женщины начали скандалить и попытались вернуть свое имущество, завязалась потасовка», во время которой Юлия лишилась ногтей. Туристки утверждают, что на них надели наручники и отвели в полицейский участок в аэропорту, где избили.

Россиянки уже полтора месяца не могут вернуться домой и живут в Турции на съемной квартире, у них практически не осталось денег на еду, пишет канал. По его данным, женщинам может грозить до трех лет тюрьмы.