Генпрокуратура Беларуси обратилась к руководству Wildberries с требованием прекратить продажу физическим лицам беспилотников и авиамоделей. В пресс-службе онлайн-ретейлера отрицают продажу в Беларуси такой техники.

Как сообщили в надзорном ведомстве, заместитель генпрокурора внес директору Wildberries в республике Беларусь представление об «устранении причин и условий», которые способствовали реализации беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей и запасных частей к ним.

Бесконтрольное распространение указанной авиационной техники может негативно повлиять на обеспечение общественной безопасности, отметили в Генпрокуратуре. Там напомнили, что указом президента от 25 сентября прошлого года для физлиц установлен запрет на ввоз в страну, хранение, оборот и эксплуатацию БПЛА, авиамоделей и запчастей к ним.

По сообщению Генпрокуратуры, БПЛА и авиамодели были доступны к покупке на Wildberries в сентябре этого года. К примеру, физлица в Беларуси могли купить «четырехвинтовой радиоуправляемый самолет с вертикальным взлетом и посадкой с размахом крыльев 1,1 метра с трехосевой стабилизацией подвеса, видеокамерой с режимом съемки в высоком разрешении и продолжительностью полета 60 минут и дальностью в 45 км (БПЛА)».

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что площадка соблюдает нормы действующего законодательства Беларуси.

«С момента вступления в силу указа президента <…> продажи названной техники на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются», — заверили в компании.

В настоящий момент Генпрокуратурой Беларуси не было выявлено нарушений по части реализации БПЛА и авиамоделей, предписание ведомства принято Wildberries к сведению, усилен контроль за его соблюдением, добавили в пресс-службе.