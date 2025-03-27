Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Генпрокуратура просила суд обратить в собственность государства 99,99% доли в уставном капитале «ПК «Борец», принадлежащей МКООО «Салтекор Инвестментс», и еще 0,01%, принадлежащих Международная коммерческая компания «Центр разработки нефтедобывающего оборудования» (Сейшелы).

В своем обращении в суд заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев указал, что в нарушение законодательства компаниями, производящими оборудование для добычи более 80% нефти в России, владеют иностранные лица, в том числе экс-акционер ЮКОСа Леонид Невзлин*, имеющий израильское гражданство, писал «Коммерсантъ» («Ъ»). В числе других совладельцев холдинга в иске названы подданный Великобритании Марк Шабад и гражданин Швеции Грегори Штульберг.

В результате проверки, проведенной Генпрокуратурой, были установлены факты, подтверждающие, что стратегические предприятия группы нефтесервисных компаний «Борец» находятся под незаконным иностранным контролем, отмечает «Ъ».

«В иске речь шла о более чем полутора десятках компаний, расположенных в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане», — пишет издание.

В иске Генпрокуратуры говорилось, что проведенные в 2023 году сделки по изменению структуры владения ГК «Борец» с кипрской на российскую лишь позволили создать «видимость» осуществления ответчиками деятельности в российской юрисдикции. В 2024 году Росфинмониторинг и ФНС России зафиксировали факты вывода за границу финансовых активов стратегических предприятий компании на сумму более 2 млрд рублей.

Ранее суд принял обеспечительные меры в отношении активов «Борца», передает «Интерфакс». Позже он сделал исключение для структуры группы — ООО «Борец Капитал» — чтобы она могла осуществлять выплаты по рублевым облигациям путем перечисления средств в Национальный расчетный депозитарий (НРД).

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов