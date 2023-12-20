Генеральная прокуратура Германии обратилась в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с целью конфискации замороженных российских активов на сумму более €720 млн. Об этом сообщил журнал Der Spiegel, после чего информацию подтвердили в самой Генпрокуратуре ФРГ.

По сообщению немецкого журнала, речь идет об активах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи), размещенных в германском дочернем банке американского JP Morgan.

По данным Der Spiegel, в день попадания под санкции ЕС в июне 2022 года представители НРД попытались вывести средства из JP Morgan на счет в Commerzbank Национального клирингового центра (НКЦ) — другой дочерней компании Мосбиржи. Банки не осуществили перевод из-за санкций, отмечает журнал.

По мнению немецких следователей, попытка перевести средства представляла собой попытку обойти санкции ЕС, что позволяет конфисковать активы по решению суда.

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что ведомство намерено изъять более €720 млн на счете российского финансового учреждения «из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно Закону о внешней торговле». Согласно заявлению, иск в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне был подан еще 7 июля.

Генпрокуратура намерена затем направить конфискованные средства в государственную казну, отмечает Der Spiegel.

Германия с начала российской военной операции на Украине заморозила российские активы на сумму €5,32 млрд, писала в феврале газета Die Welt am Sonntag со ссылкой на данные Минфина ФРГ. Издание отмечало, что в эту сумму входят активы попавших под санкции физических лиц и компаний, а также Центробанка России.