Двоих подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб арестовали в Баварии, говорится на сайте Генпрокуратуры ФРГ. По данным ведомства, они имеют гражданство Германии и России.

17 апреля Дитера С. и Александра Дж. арестовали у них дома, а на рабочих местах провели обыски, сообщает прокуратура. Мужчин подозревают в работе на иностранные спецслужбы. Дитеру С. также вменили сговор с целью устроить взрыв и поджог, действия в качестве агента в диверсионных целях, съемке военных объектов и членство в иностранной террористической организации.

«Дитер С. контактировал с человеком, связанным с российской спецслужбой. Обвиняемые с октября 2023 года обменивались с этим человеком идеями о возможных диверсионных акциях в ФРГ», — сказано в пресс-релизе ведомства.

По данным прокуратуры, задача задержанных заключалась, в том числе в срыве военной поддержки, которую Германия оказывает Украине.

Дитер С. рассказал следствию о готовности устроить взрывы и поджоги, в том числе объектов военной и промышленной инфраструктуры. По словам задержанного, он собирал данные о потенциальных объектах нападения, включая военные объекты США, и «передавал своему собеседнику». В этом ему помогал Александр Дж., сказано в релизе.

Также в Генпрокуратуре отметили, что Дитер С. с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года принимал участие в боевых действиях на востоке Украине на стороне Донецкой народной республики.

По данным Spiegel, Александру Дж. 37 лет, Дитерсу С. — 39 лет. Среди объектов, за которыми задержанные следили, был американский полигон в Баварии, где проводилось обучение украинских солдат на танках Abrams, пишет издание.