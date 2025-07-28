Причиной сбоя в работе информационной системы «Аэрофлота» стала хакерская атака, заявили в Генпрокуратуре. В связи с этим возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

«По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки», — говорится в сообщении.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК, до семи лет лишения свободы).

О сбое в работе своей информационной системы «Аэрофлот» сообщил утром 28 июля. Чем он был вызван, авиаперевозчик не уточнил, заверив, что специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной работы ИТ-инфраструктуры. Из-за сбоя «Аэрофлот» отменил 49 пар рейсов в Москву и из нее.

«Авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полётов, в том числе путем частичной отмены рейсов», — говорится в сообщении.

Ответственность за атаку на сервисы «Аэрофлота» взяли на себя хакеры из группировки Silent Crow и сообщество «Киберпартизаны BY» (группа белорусских хакеров, которая действует за пределами Беларуси). Хакеры заявили, что на протяжении года находились внутри корпоративной сети авиакомпании и смогли «получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов».

На фоне сбоя «Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорты. В то же время толпы людей скопились в Шереметьево. Как уточнил «Аэрофлот», в этом аэропорту переоформление билетов производится только для пассажиров некоторых категорий: пассажиры и группы с детьми, не сопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, участники военной операции на Украине и пассажиры, следующие трансфером. Полноценно возможность оформления возврата денежных средств и переоформления билетов будет доступна пассажирам отмененных рейсов после возобновления работы сервисов перевозчика.

Часть пассажиров «Аэрофлота» на фоне сбоя пересадят на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа», сообщил Минтранс. В сообщении ведомства говорится, что «Аэрофлот» «гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов». Другие российские авиакомпании «выполняют полеты по расписанию, все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы», заявили в Минтрансе.

В Кремле назвали тревожными сообщения о хакерской атаке на «Аэрофлот».

«В прикладном плане нужно обращаться в правительство, Министерство транспорта, саму компанию. Но та информация, которую мы читаем в общем доступе, достаточно тревожная. <…> Будем уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что хакерская угроза — это «угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению».