Генеральная прокуратура России направила запрос в органы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) об изъятии пяти квартир в Дубае общей стоимостью свыше трех млн дирхам (67 млн рублей). Недвижимость принадлежит бывшему московскому инспектору ДПС Сергею Кузнецову. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в Абу-Даби на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом.

«Я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше 3 млн дирхам (более 67 млн рублей)», — рассказал Краснов.

По словам генпрокурора, в начале 2025 года ведомство направило в ОАЭ документы для исполнения судебного решения. Краснов также попросил президента по вопросам подотчетности ОАЭ Абушибса «взять рассмотрение данного вопроса на контроль».

По информации Генпрокуратуры, в декабре 2022 года Лефортовский суд Москвы обратил в доход государства имущество Кузнецова на сумму 129 млн рублей и денежные средства свыше 50 млн рублей. Всего у мужчины изъяли почти 180 млн рублей. По данным ведомства, экс-сотрудник ДПС с другими его близкими людьми приобрели более 20 объектов недвижимости и автомобиль. Сведений о законности источников полученных средств Кузнецов не предоставил, уточняет генпрокуратура.

В понедельник, 14 апреля, Краснов прибыл в Абу-Даби по приглашению генерального прокурора ОАЭ Хамада Сейфа Аль-Шамси.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя российского надзорного ведомства Андрея Иванова, генпрокурор России посетит ОАЭ для переговоров с руководством страны. По словам Иванова, это первая международная командировка генпрокурора в 2025 году.