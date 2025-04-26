Генпрокуратура потребовала признать разработчиков игры «Мир танков» участниками экстремистского объединения и изъять их активы в пользу государства. Речь идет о предпринимателях Малике Хатажаеве (владельце компании «Леста») и Викторе Кислом (собственнике Wargaming.net).

По версии ведомства, бизнесмены являются участниками экстремистского объединения и предпринимают «враждебные действия в отношении Российской Федерации». Карточка дела опубликована на сайте суда.

Генпрокуратура, как пишет РИА Новости со ссылками на материалы дела потребовала также изъять в пользу государства активы Хатажаева и Кислого в России. Речь идет о юрлицах «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва».

Дело будет рассматривать Таганский суд Москвы, который ранее арестовал активы издателя «Мира танков» в рамках предварительных мер защиты.

Накануне стало известно, что «Леста» обжаловала решение об аресте активов. В документе, часть которого опубликовало РИА Новости, отмечалось, что часть претензий к компании связана с «враждебными действиями в отношении Российской Федерации».

Генпрокуратура, как пишет агентство, считает, что Кислый и Хатажев в составе экстремистского объединения осуществляют экстремистскую деятельность на территории России.

К иске ведомство приложило публикации с заголовками «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Как Wargaming пережил 25 лет — и справился с войной в Украине», «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили».

В самой «Лесте» считают, что принятые властями меры избыточны и вредят компании, подчеркнул, что весь бизнес, которым руководит Хатажаев, ведется исключительно на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, где и тратится вся получаемая прибыль.

«Группа компаний “Леста Игры” ведет бизнес на территории РФ и РБ в полном соответствии с законодательством наших стран, неукоснительно соблюдает все требования органов власти, заботится о сохранении исторической правды, продвигает семейные и патриотические ценности», — заявили в компании.

Представители организации уточнили, что в 2024 году «Леста» вместе с фондом «Память поколений» провела акцию «Красная гвоздика памяти», а к 9 мая 2023 года она вместе с музеем-заповедником «Сталинградская битва» создала в игре «Мир танков» тематический ангар.

«Все собранные средства — без малого 120 млн рублей — мы передали в фонд, который оказал помощь сотням российских ветеранов ВОВ и помог с ремонтом госпиталя ветеранов в Минске», — уточнили представители студии.

В «Лесте» также сообщили, что компания приняла участие в съемках нескольких исторических фильмов. Сейчас они готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы свято чтим память и заветы наших предков. Мы с уважением относимся к духу и букве закона. Наша компания никогда не позволит себе сделать ничего, что пошло бы вразрез с нашими ценностями. Мы верим в наших игроков. Мы верим в справедливость. В эту самую минуту мы с нашими игроками отмечаем 80-летие Победы на “Кубке Первого”», — говорится в заявлении.

Компания Wargaming была основана минским предпринимателем Виктором Кислым в 1998 году. В 2010 году зарегистрированная на Кипре студия выпустила одну из самых своих популярных игр — World of Tanks, в которую играет более 150 млн игроков по всему миру. Другой бестселлер студии — World of Warships. В апреле 2022 года в Wargaming сообщили, что они покидают Россию и Беларусь, а часть заработанных средств будут направлять на поддержку Украины. За месяц до этого от компании отделилась студия «Леста», принадлежащая Хатажаеву. Получив права на игры от Wargaming, она вскоре выпустила игры «Мир танков» и «Мир кораблей».

По информации «Фонтанки», Хатажаев ранее уже получал претензии по поводу связей с бывшим деловым партнером Кислым. Российский предприниматель при этом неоднократно подчеркивал, что никаких связей с Кислым и его бизнес-структурами сейчас не поддерживает, его политические взгляды не разделяет, а прибыль компании тратит исключительно на развитие существующих и будущих игр.

В начале марта 2025 года Малик Хатажаев рассказал «РБК Петербург», что в 2024 году выручка ГК «Леста Игры» достигла 35 млрд рублей, а чистая прибыль составила 16 млрд рублей. Эти результаты на 40% превысили показатели предыдущего года и стали лучшими в истории компании.