Сумма иска Генпрокуратуры России к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell составляет более €1 млрд. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы. В 2022 году Shell вышла из всех совместных предприятий с «Газпромом», включая проект по добыче сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2».

Иск Генпрокуратуры к Shell, поданный 2 октября, был принят к рассмотрению, предварительное судебное заседание назначено на 11 декабря. В опубликованном на сайте суда определении сказано, что если стороны по итогам предварительных слушаний признают дело подготовленным, оно может быть рассмотрено на судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в тот же день.

Суть претензий Генпрокуратуры не раскрывается. Как передает ТАСС, поводом для иска стало неисполнение обязательств со стороны Shell и ее «дочек» по проекту «Сахалин-2», что привело к убыткам. Ответчиками указаны восемь компаний, в том числе сама Shell со штаб-квартирой в Лондоне, ее структуры в Нидерландах, а также московское ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент» — единственный российский ответчик по иску. Последняя 8 октября приняла решение о самоликвидации и закрытии офиса в Москве, о чем сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Третьими лицами по делу значатся Министерство энергетики России, правительство Сахалинской области, компания «Газпром Экспорт», компания «Сахалинская энергия», ставшая в 2022 году новым оператором проекта «Сахалин-2», и бывший оператор «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество последней компании, зарегистрированной на Бермудских островах, было передано государству указом президента Владимира Путина о специальных мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Акционерами «Сахалин Энерджи» в 2022 году были российский «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также японские Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%). После отказа Shell сотрудничать с «Газпромом» японским акционерам предложили сохранить доли в созданной указом Путина «Сахалинской энергии», что они и сделали. В марте 2024 года «Газпром» выкупил долю Shell за 94,8 млрд рублей, таким образом увеличив свою долю в операторе проекта «Сахалин-2» до 77,5%.

Как сообщал «Интерфакс», в Shell подачу иска Генпрокуратуры не комментируют.